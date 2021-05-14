В шаговой доступности

180 жителей Курчатова получили правовую помощь в рамках проекта «Адал көмек».

В прямом эфире в рамках проекта ANTIKOR.LIVE аким города Курчатова Алексей Глазинский рассказал о ходе реализации Антикоррупционной стратегии РК и концепции «Слышащего государства».

По его данным, в «Открытом акимате» ежедневно специалистами самостоятельных отделов (отдел занятости, земельных отношений, ЖКХ и образования) оказываются государственные услуги по своим направлениям в соответствии с регламентами и стандартами, а также проводятся квалифицированные консультации.

По словам акима города, здесь созданы все условия для различных слоёв населения. С начала года проведён 481 приём и оказана 301 услуга.

– Кабинеты пяти отделов акимата города и семерых руководителей образовательных учреждений переведены на первый этаж, – сообщил Алексей Глазинский.

Он также отметил, что реализация государственной программы «Цифровой Казахстан» позволит не только обучить цифровой грамотности, но и использовать широкий формат IT-технологий. Для удобства жителей разработан принцип «шаговой доступности». В разных микрорайонах города создано восемь уголков самообслуживания. В частности в акимате, центре занятости, городской больнице, четырёх общеобразовательных школах и городской библиотеке. Благодаря этому каждый житель города может получить государственные услуги в электронном виде через портал электронного правительства Республики Казахстан. В рамках проекта «Адал көмек» организовано 17 прямых эфиров, оказана правовая помощь 180 жителям города.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников

Курчатов