В рубашке родился 

В Семее мужчина выпал из окна квартиры на седьмом этаже и остался жив.

По словам очевидца, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Он приземлился на козырёк расположенного под домом торгового помещения и, к счастью, выжил.

На место происшествия прибыли сотрудники специализированной пожарной части.

– Спасатели поднялись на козырёк на уровне второго этажа, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Совместно с сотрудниками полиции уложили пострадавшего на специальные твёрдые носилки, зафиксировали и с помощью спасательных верёвок осторожно транспортировали его вниз, передав врачам скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали в отделение реанимации городской больницы с различными травмами и переломами.

Александра Исаева

Семей