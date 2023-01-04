В регионе сохраняется штормовое предупреждение
В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) в ДЧС ВКО создан штаб по оперативному реагированию на экстренные ситуации.
В области действует 10 пунктов временного обогрева, находятся в готовности более 700 единиц техники спасателей.
В целях предупреждения населения осуществлена рассылка СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения «Дармен».
В регионе сохраняется штормовое предупреждение. На данный момент закрыто 10 участков автодорог:
1. Предгорное – Шемонаиха – граница РФ
2. с. Герасимовка – г. Семей
3. Калбатау – К. Кайсенова
4. с. Ушановское – г. Серебрянск (с 20.00 04.01. до 06.00 05.01)
5. Таргын – Самарское
6. граница области Абай – Шемонаиха
7. Шемонаиха – Секисовка
8. Шемонаиха – Большая речка
9. Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное (с 20.00 04.01. до 06.00 05.01)
10. с. Кенсай – с.Тасбастау
Для обращения граждан действует телефон 55- 38-19.
ДЧС ВКО просит население не рисковать и воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.