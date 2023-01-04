В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) в ДЧС ВКО создан штаб по оперативному реагированию на экстренные ситуации.

В области действует 10 пунктов временного обогрева, находятся в готовности более 700 единиц техники спасателей.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения «Дармен».

В регионе сохраняется штормовое предупреждение. На данный момент закрыто 10 участков автодорог:

1.​ ​ ​ Предгорное – Шемонаиха – граница РФ

2.​ ​ ​ с. Герасимовка – г. Семей

3.​ ​ ​ Калбатау – К. Кайсенова

4.​ ​ ​ с. Ушановское – г. Серебрянск (с 20.00 04.01. до 06.00 05.01)

5.​ ​ ​ Таргын – Самарское

6.​ ​ ​ граница области Абай – Шемонаиха

7.​ ​ ​ Шемонаиха – Секисовка

8.​ ​ ​ Шемонаиха – Большая речка​ ​

9.​ ​ ​ Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное (с 20.00 04.01. до 06.00 05.01)

10. с. Кенсай – с.Тасбастау

Для обращения граждан действует телефон 55- 38-19.

ДЧС ВКО просит население не рисковать и воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.