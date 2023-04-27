В погоне за красотой

Современная beauty-индустрия развивается молниеносно, в интернете регулярно появляются сообщения о новых чудо-препаратах и процедурах, которые буквально в считанные минуты омолаживают, разглаживают морщины, подтягивают кожу, в общем, творят волшебство. Однако иногда желание стать красивее приводит к самым печальным последствиям.

Жительница Усть-Каменогорска скончалась в больнице на следующий день после того, как в одном из салонов красоты областного центра ей сделали блефаропластику (операция по изменению формы век, разреза глаз). По данным прокуратуры города, сотрудники полиции начали досудебное расследование в отношении салона. В надзорном органе также рассказали, что специалист, проводившая процедуру (а это самое настоящее хирургическое вмешательство), не имела лицензии на этот вид деятельности.

– Без разрешения на осуществление медицинской деятельности, сотрудница данного салона выполнила операцию. Однако вскоре после этого клиентке стало плохо. Её экстренно направили в реанимационное отделение, где она скончалась. По предварительным данным, женщина погибла в результате анафилактического шока, – сообщили в прокуратуре Усть-Каменогорска. – В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по признакам преступления, предусмотренного статьёй 322 часть 3 Уголовного кодекса РК – занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности смерть человека. Сотруднице салона может грозить наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Ищите доктора

Эта история, к сожалению, не единственная. В Казахстане нередки случаи, когда косметологические услуги (инъекции, нити, пластика) оказывают люди, не имеющие лицензии на этот вид деятельности. Салонов красоты в одном только Усть-Каменогорске – как грибов после дождя. Выбор у представительниц прекрасного пола такой, что разбегаются глаза. Но к изменениям своей внешности нужно подходить не просто внимательно, а даже скрупулёзно, чтобы исключить все возможные риски.

– Любые инъекционные процедуры и уж тем более хирургические вмешательства должен проводить врач, у которого есть лицензия и высшее медицинское образование, – говорит дерматокосметолог Елена Сатикова. – Можно работать и со средним медицинским образованием, но это уже косметологи-эстетисты, которые делают пилинги, массажи, у них большой ассортимент предоставляемых услуг.

Так почему же доктор? Потому что именно он может оперативно среагировать в экстренной ситуации, не растеряться, а оказать неотложную помощь, даже в случае анафилактического шока.

– Когда мы получали образование в университете, то очень часто моделировали ситуации, в которых учились именно экстренно оказывать помощь, – резюмирует Елена Сатикова.

Именно поэтому, если вы решились на какое-то кардинальное или не очень изменение внешности, то приходя в салон красоты или медицинский центр, необходимо в первую очередь смотреть, есть ли лицензия на этот вид деятельности. Она должна быть публичной, и её нельзя путать с сертификатами на те или иные манипуляции. Согласно приложению №1 к Закону РК «О разрешениях и уведомлениях», в перечень специализаций, подлежащих лицензированию в сфере медицинской деятельности, входит дерматокосметология. Следовательно, если человек оказывает подобные услуги без разрешительного документа, то он нарушает закон. Для этого уже даже есть специальный термин – «серая косметология». И хотя в современном мире кажется нелогичным идти для улучшения внешности в какой-нибудь полуподвальный салон, эта практика до сих пор имеет место.

Красота требует жертв?

В социальных сетях всё чаще появляются сообщения о том, что тот или иной начинающий косметолог ищет моделей для отработки какой-либо процедуры. Врачи предупреждают, что не стоит попадаться на эти уловки, как и на информацию в духе «только три дня известный мастер делает губы в Усть-Каменогорске».

– Индустрия развивается очень быстро, и многим начинает казаться, что это очень лёгкий способ зарабатывания денег, – говорит косметолог Елена Шмуль. – Всегда нужно убедиться в квалификации врача, нормальные специалисты не «гастролируют» по стране, они приезжают, допустим, на мастер-классы по договору с каким-либо медицинским учреждением. Более того, вы же не видели ни в одной клинике объявление о том, что они ищут моделей или о том, что оплатить надо будет только препарат, а работу доктор сделает бесплатно. И не думайте о том, что подружка сделала, у неё всё хорошо, значит и у меня будет также. Организм у всех индивидуальный, значит, и подход должен быть такой же.

Распространённые инстаграмные уловки в духе «требуется модель» или «приведи подругу – получи скидку» работают, особенно на тех представительниц прекрасного пола, которые стеснены в средствах, а красивой им быть очень хочется. Однако истина непреложна: скупой платит дважды, и порой цена эта может оказаться слишком высокой.

Профессионалы от индустрии красоты убеждены, что стране нужна организация, которая будет проверять именно качество оказываемых в этой сфере услуг. Косметология – лицензируемый вид деятельности, поэтому документы должны быть не только у специалиста, но при строительстве салона или медицинского центра должны соблюдаться определённые технические условия.

Сотрудники прокуратуры Усть-Каменогорска просят горожан быть предельно осторожными при посещении салонов красоты и кабинетов, где осуществляются косметические процедуры. Необходимо убедиться в профессионализме работников beauty-сферы и наличии у них соответствующих разрешений.

Дарья Штейн