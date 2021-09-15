В ответе за природу

В Восточном Казахстане выявлено 560 несанкционированных свалок.

15 июля на расширенном заседании Правительства РК Премьер-министром РК Аскаром Маминым дано поручение о проведении системной работы по недопущению и ликвидации стихийных свалок вокруг населённых пунктов. К его выполнению приступили и на востоке Казахстана.

Согласно космическим съёмкам АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары», в области выявлено 560 несанкционированных свалок, 152 из которых уже ликвидированы. При этом больше всего таких свалок зафиксировано в Семее, Усть-Каменогорске и Уланском районе.

Вместе с тем на горячую линию Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК поступило 61 обращение по вопросам образования и ликвидации стихийных свалок, из них ликвидировано 17. Как отмечает профильное ведомство, к сожалению, некоторыми акиматами и отделами ЖКХ работа в этом направлении проводится слабо и недостаточно слаженно.

– Следует отметить проводимые мероприятия акиматом города Риддера. Согласно информации акимата, в текущем году из местного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок выделены средства в размере 19075 тысяч тенге, – сообщает Департамент экологии по ВКО. – В период с января по июнь текущего года подрядной организацией ТОО «Фирма «Эталон» произведён вывоз мусора с общественных территорий и несанкционированных свалок объёмом более 19100 тонн. Товарищество завершило строительство узла по сортировке и переработке ТБО, установило пиролизные печи. Сортировка мусора производится на территории завода.

Тем не менее при повторном осмотре очищенных мест установлено, что на участках вновь образовались стихийные свалки. В связи с этим акиматом города рассматривается вопрос об установке баннеров о запрете складирования мусора в неположенных местах.

Кроме того, в отдел полиции города Риддера было направлено письмо о необходимости регулярного патрулирования этих территорий с целью предотвращения образования несанкционированных свалок. На сегодняшний день к административной ответственности за нарушение благоустройства в этом районе привлечены семь граждан.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников