В меню – сено, соль и веники

Подкормка диких животных осуществляется в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, чтобы они благополучно перенесли нынешнюю многоснежную и морозную зиму, которая не скупится на всевозможные неприятные сюрпризы.

По официальной информации крупнейшего нацпарка в Восточном Казахстане, подобная работа ведётся из года в год. Её необходимость особенно проявляется в сложные по природно-климатическим условиям сезоны. Оперативные сведения на эту тему сотрудники нацпарка размещают на корпоративном сайте, а также в соцсетях. К слову, население позитивно реагирует на своевременную помощь братьям нашим меньшим. В заповедном краю животный, растительный, водный мир существуют и развиваются по своим непреложным законам природы, а деятельность человека по их охране, защите и поддержке, в свою очередь, способствует устойчивости экосистемы.

Чем конкретно могут помочь диким животным на лоне природы сотрудники профильных организаций? Как отмечает руководство нацпарка, это зимняя подкормка обитателей таёжных труднодоступных уголков природы различным кормом, который заготавливается для этих целей заблаговременно. Душистое сено, веточный корм, веники из лиственных деревьев, высушенные летом, в обязательном порядке соль и даже традиционный комбикорм из зерновых культур.

Впрочем, такая работа проводится вовсе не вслепую, а на основе многолетних наблюдений, изучения звериных троп, мест привычной кормёжки и водопоя копытных животных. Там устанавливаются специальные кормушки, в которых регулярно пополняется содержимое, что для лесных обитателей является порой спасительным меню. По мнению инспекторов, дикие подопечные привыкают к проявляемой заботе, принимают правила игры и помощь людей во многих случаях как само собой разумеющееся.

Комитет лесного хозяйства и животного мира профильного министерства в начале января нынешнего года поручил подведомственным структурам не упускать из поля зрения подобную деятельность. Особенно с учётом ранних морозов в конце прошлого года, аномальных снегопадов, сменявшихся резким потеплением, а иногда и дождями вместе с мокрым снегом. Как в лесу, так и в степи такие перепады температуры способствуют образованию ледяной корки, из-за чего затрудняется или становится просто невозможной добыча корма из-под неё. Здесь определённая надежда на человеческий фактор, что свидетельствует о том, как постепенно складываются доверительные отношения между разными сторонами.

Если в западных и центральных регионах Казахстана внимание приковано в первую очередь к сайгакам и всему, что с ними связано, то на востоке республики поле деятельности у защитников природы несомненно шире. На сайте управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области от информации о многообразии животного, растительного мира может голова пойти кругом у непосвящённых людей. На вершине своеобразной пирамиды находится снежный барс – яркий символ республики Казахстан. Его появления время от времени фиксируют фотоловушки, установленные в местах возможного пребывания зверя. И каждый раз, казалось бы, уже привычное событие является сенсацией, изумляющей всех вокруг.

Из-за резко выраженного рельефа и ландшафта доступ во многие уголки заповедного края возможен лишь на лошади, а в особо крайних случаях – только пешком. Поэтому четвероногие создания в виде надёжного коня и приученной собаки в тайге для человека больше, чем друзья.

– Инспекторы регулярно объезжают закреплённые за ними участки, закладывают корм и соль, но обязанности этим не ограничиваются, – отмечает сотрудник нацпарка Ерлик Муратов. – По биотехническим мероприятиям, разработанным ещё в летние месяцы, продолжаем наблюдения за местным богатым животным миром, а также различными птицами.

Добавим, что такой каждодневный труд инспекторов, наверное, является именно той стороной медали, которая не видна многочисленным туристам и гостям, которых много в Катон-Карагайском районе в летние месяцы. Тогда ничто и близко не напоминает о чрезвычайно суровом зимнем сезоне со свирепыми морозами, снегопадами и лавинами, другими экстремальными условиями, в которых умудряются успешно выживать лесные обитатели, а также работать сотрудники нацпарка, стоящие на их страже.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район