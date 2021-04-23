В космос под солнечным парусом

Школьник из Семея стал победителем республиканского конкурса научных проектов.

«CosmoStars» – так называется республиканский дистанционный конкурс научных проектов юных исследователей, приуроченный к 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Его организаторами выступили Министерство образования и науки РК и Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен».

Для участия в конкурсе было принято 156 исследовательских работ школьников из разных регионов Казахстана, и лишь 38 из них прошли в заключительный этап. В их числе оказался научный проект ученика 8 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Семея Алемжана Ахметжанова. В итоге по единогласному мнению жюри его работа была удостоена первого места.

– Проект Алемжана называется «В космос под парусом». Актуальность проекта в том, что солнечный парус является уникальной формой двигателя, который не нуждается в топливе для создания реактивной тяги, поэтому он может обеспечивать непрерывное ускорение, – пояснила один из руководителей проекта, учитель физики Жадыра Ахатаева. – Исследована возможность создания космических летающих аппаратов на активном солнечном парусе. Проработаны различные варианты конструкции и рассчитаны параметры элементов. Выполнено макетирование предлагаемой конструкции.

Как отметил ещё один руководитель проекта, Серик Анибаев, научная новизна этой работы в том, что учащимися их школы предложен метод доступа в космос, отличающийся низкой себестоимостью в сравнении с существующими ракетными методами. Солнечный парус представляет собой конструкцию, призванную заменить типовые ракетные двигатели. В этой работе Алемжан предлагает зонтикообразную модель солнечного паруса.

Не исключено, что в будущем именно эта разработка школьника из Семея позволит на практике осуществлять дальние межпланетные перелёты.

Флора Левина

Фото автора

Семей