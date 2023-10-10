В копилку – два рекорда

В Караганде завершился Кубок мира по пауэрлифтингу «Алтын батыр», участие в котором приняли сильнейшие атлеты из ближнего и дальнего зарубежья. Чемпионом турнира в своих возрастной и весовой категориях, выполнив норматив мастера спорта международного класса, стал житель района Алтай Юрий Черепанов.

Глядя на Юрия Черепанова, и не скажешь, что он на пенсии – настолько мужчина подтянут, свеж и бодр. Безусловно, большую роль в этом играет образ жизни.

Герой повествования «на ты» со спортом с детских лет. С первого класса он увлекался тяжёлой атлетикой и акробатикой, а с четвёртого – цирковым искусством. В 20 лет ему уже присвоили звание мастера спорта по тяжёлой атлетике. Парень даже подумывал о карьере на этом поприще. Однако во время службы в армии он заболел гепатитом, и врачи запретили заниматься спортом.

– Эта болезнь выбила меня из колеи, – поделился Юрий Черепанов. – Но без спорта я просто не мог. Считаю, что именно он мне и помог. Когда окреп, стал заниматься киокушинкай карате, настольным теннисом. Впоследствии дочь привёл в этот вид спорта, в школьные годы она не раз становилась победителем престижных соревнований.

В разные годы Юрий Черепанов работал в противопожарной службе, помощником тренера – и всегда был активным участником различных спортивных состязаний. Когда вышел на заслуженный отдых, устроился работать сторожем в детско-юношескую спортивную школу Алтая, чтобы быть ближе к спорту.

В 2020 году он открыл для себя пауэрлифтинг. Это силовой вид спорта, который включает в себя три упражнения: подъём штанги в приседе, жим лёжа и становую тягу. Цель пауэрлифтёра – поднять как можно более тяжёлый вес. Результат Юрий Черепанов показал в том же году – он стал победителем областных соревнований.

Спортсмен продолжил совершенствовать свои навыки и весной этого года принял участие на чемпионате Азии, снова став первым в своих возрастной и весовой категориях.

Недавно Юрий Черепанов привёз победу и два мировых рекорда с Кубка мира по пауэрлифтингу «Алтын батыр», который состоялся в Караганде. Побороться за медали приехало более 900 спортсменов. Наш земляк стал чемпионом турнира в весовой категории до 67,5 килограмма и возрастной категории 60–64 года.

На соревнованиях он установил два мировых рекорда. По дисциплине «экстремальный подъём на бицепс» Юрий Черепанов поднял 60 килограммов (предыдущий рекорд – 55 килограммов), по дисциплине «военный жим лёжа» – 90 килограммов (до этого рекорд составлял 87 килограммов).

– Для меня до сих пор всё как во сне, – отметил Юрий Черепанов. – Ещё до конца не осознал, что показал хороший результат. Приятно, получаю поздравления от родных и друзей.

Однако, как поделился спортсмен, расслабляться рано, нужно вплотную готовиться к следующим соревнованиям, которые состоятся в Москве (РФ) этой зимой. Предполагается, что будет битва сильнейших атлетов мира за последние четыре года, в которой Юрий Черепанов планирует принять участие.

Александра Исаева

Район Алтай