В глубину истории верхом на лошади 

Есть в жизни вечные, благодарные темы, интерес к которым с течением времени не угасает. Лошадиная или конная тематика является одной из них.

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ

Программа «Рухани жаңғыру» и статья Елбасы «Семь граней Великой степи» дали мощный толчок к изучению культурного наследия в ВКО. Заметное место занимает в нём обыкновенная лошадь. Это мы знаем по раскопкам курганов в Берели и Шиликты. Поле деятельности археологов в ВКО представляет собой благодатную ниву. Благодаря реализации госпрограммы поднят и перевёрнут громадный богатый пласт истории и культуры края. С позиции обычного человека поделимся своими эмоциями на популярную тему, непосредственно связанную с лошадью – красивым и умным животным.

Не секрет, что первые лица различных стран мира ценили и любили лошадей. Знали их повадки, уверенно держались в седле. Не является исключением в этом ряду и Казахстан. Елбасы в рабочих поездках в ВКО при плотном графике всё же посещал хозяйства, где разводят лошадей. В частности в селе Винное Глубоковского района. Такие встречи навсегда остались в памяти очевидцев. Отражают характер и личность Первого

Президента Казахстана с необычной стороны. Подобное увлечение проливает свет на различные грани души, которые остаются в тени в обычных ситуациях. Речь сейчас о том, какое влияние на людей оказывают лошади. В свою очередь, как их увлечения находят последователей. Чем привлекает благородное животное своих фанатов?

ВЕЧНЫЕ СЮЖЕТЫ

Многим в детстве нравится рисовать лошадей. Только непростая это задача. Их анатомия природой устроена так, что надо быть едва ли не профи. Настолько неуловимы и непередаваемы обычные их линии. Испытано на себе. Не потому ли кони остаются вечным сюжетом и темой как для художников, так и мастеров фото, видео. Кино тоже не остаётся в накладе. Из книг же чаще всплывают в памяти поэма «Кулагер» Ильяса Джансугурова, также «Скакуны» Кабдеша Жумадилова. Не говоря уже о народных сказках и легендах о тулпарах – крыльях батыра. Особенное место занимает книга «Мустанг-иноходец». Её автор – видный писатель Эрнест Сетон-Томпсон. Ещё одна знаковая книга принадлежит перу не менее известного Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!». Помним хорошо их через годы. Соприкасаясь всё время с удивительными животными. И всякий раз наше мнение и восприятие меняются. Выглядят более многозначно. Дополняются всё новыми деталями и нюансами. Как источник для творческого горения, что не иссякает по истечении даже очень длительного времени.

Не будем забывать, что образ златогривых лошадей запечатлён в государственных символах страны. Куда ещё выше можно их вознести в знак несомненного почитания и безусловного перед ними поклонения в нашей стране?

ЖИВЫЕ АРТЕФАКТЫ

Что же касается рисования и пропорций – кони, их образ – это тема и пробный камень. Совершенство форм и линий. Особенно они заметны у жеребят. У тех, кто не так давно появился на свет. Потом они становятся угловатыми и нескладными подростками. Затем превращаются в красивых и стройных скакунов. Лошадиный век недолог. Старея, они теряют свою прежнюю стать. Время жестоко. Однако оно бессильно разлучить человека с лошадью.

В этом убеждаемся, познавая историю родного края. Археологи на раскопках в Берельской долине делают на бумаге наброски конских останков. Они погребены много веков назад вместе со своими всадниками или хозяевами. Восстановленные фигуры коней в золотом убранстве не могут не вызывать восхищения. Археолог с мировым именем Зайнолла Самашев посвятил культовым животным отдельную книгу. Фотографии или карандашные эскизы коней из-под руки художников поражают изяществом. Или это сугубо личное пристрастие, этакий милый «пунктик»?

У артефактов своё законное место в музеях. Прямо на месте раскопок, в новых комплексах. Там всё на виду для лучшего знакомства и обозрения гостей или туристов. Есть между тем у свидетелей истории в образе лошадей далёкие потомки. Сегодня их можно увидеть вокруг нас живьём. Что может быть лучше для спорта, отдыха, работы?

СПАСИБО, ЧТО ЕСТЬ

В любом хозяйстве имеются свои рабочие лошадки. В хорошем смысле слова. Скромные, смирные. Кротко тянут воз, пашут. Везут на себе седока. Их роль в истории не до конца оценена. В цивилизацию человек въехал верхом на лошади. Вытеснить её из жизни и быта не дано никому.

В наши дни верховая езда в почёте. В том числе как метод иппотерапии. Огорчает, что лошади сами хворают, исцеляя других. Самая знаковая роль у них пока впереди. Они рядом с людьми как верные, добрые друзья. Исчерпав жизненный ресурс, не исчезают. Не стираются из памяти без следа. Далее живут в воспоминаниях. Так и выступают в разных ипостасях. Иппо – это всё о лошади! Есть ли ещё подобный пример? Когда домашнее животное объединяет в себе самое разное. Земное и возвышенное, практическое значение и великий символ. Всё круто замешано в одном.

Путешествие во времени, резкий переход от высоких материй на грубые товарные отношения здесь оправдан. От высокого до житейского – всего один маленький шаг.

Далее, отвлекаясь, от узкоутилитарного их значения, можно выразиться всего одной фразой. Спасибо за то, что кони есть. Хватает с них того, чтобы просто были в нашей жизни. Пусть даже фоном, без которого пусто в сердце.

УРОВЕНЬ ПРОФИ

Век инноваций не сводит коня на обочину жизни. Это факт. В прежнее время в скачках принимали участие, как правило, кони местных пород. Имеется тут в виду байга на уровне села, района, области. Сейчас положение в корне другое. Прежде иногда тут случались курьёзные моменты. В конных состязаниях порой выигрывали забег безродные и беспородные лошади. Совсем не фавориты. Причём без специальной подготовки, как говорится, с места в карьер. Потом с самым невинным видом возвращались под седло рабочее. Склоняли голову под хомут, тянули воз дальше.

Подобные легенды имеют хождение в народе, но скорее для красного словца, придания некоторой интриги. В целом пресловутых «тёмных лошадок» (тоже метафора), способных втихомолку сорвать главный приз, не бывает. Всё сейчас поставлено на профессиональную основу. Чудо случается. Но не так часто, как хотелось бы и могло быть. Расклад почти всегда ожидаемый и предсказуемый. Когда на кону солидные призовые, а в спор вступают серьёзные претенденты. От их родословных просто дух захватывает. Для явных сенсаций никоим образом не остаётся места.

Конный спорт, игры и зрелища в народном стиле в наши дни переживают некоторое возрождение и подъём. Спортсмены ВКО входят в число лидеров в стране по кокпару. Казахстанские каскадёры порой вполне успешно снимаются в зарубежных фильмах. Получили признание иностранных коллег на высочайшем уровне.

ПОЛЬЗА И ВЫГОДА

В ВКО высоки цены на лошадей. Увеличивается их поголовье. Причиной тому спрос на кумыс. На свежую и переработанную конину. Готовые изделия и блюда из неё. Одним из стимулов является выплата субсидий на кумыс.

В регионе есть опыт по производству сухого порошка из кумыса, приготовления оригинального мороженого. Степной напиток с целебными свойствами ждёт звёздного часа. Надо бы верить, что он не заставит себя долго ждать.

В хозяйстве лошадь тоже не теряет своего значения. В сельской местности без неё не обойтись. В Шиликтинской долине мы видели, как за скотом удобнее приглядывать летом на мотоцикле. Быстро домчался до стада или отары, табуна. Мигом вернулся обратно, не запыхался нисколько. Иначе складывается в непогоду, зимой, осенью, весной. Тогда снег лежит, дождь идёт, на колесах уже не проехать.

Совсем другая ситуация в горной местности. Когда надо по ущельям и горам гоняться за маралами и оленями. Чистокровные скакуны при всём уважении к ним не могут справиться с такой задачей. Более приспособлены к этим гонкам лошади местных кровей. Они неприхотливы, очень выносливы, цена на них ниже, чем на племенных коней. Себя оправдывают и окупают в самых любых смыслах.

БЕРЕЛЬ И ШИЛИКТЫ

А теперь от земного перейдём к высокому. В течение трёх-четырёх предыдущих лет автору этих строк удалось не однажды побывать на Берельских и Шиликтинских курганах. Нельзя не ощутить сильную энергетику, исходящую на местности.

Между двумя долинами долгий путь. Трудный даже для авто. В старину выручали только кони. Каждая пядь земли дышит историей. Два полюса культуры, наследия. Между ними есть адреса свежих сенсаций. Их авторами стали археологи Абдеш Толеубаев и Зайнолла Самашев, их коллеги. Вскрыты новые пласты, богатые на открытия. Два года назад они ознакомили с результатами работы Главу государства в ходе его рабочей поездки в Восточный Казахстан. Вероятно, нас ждут и новые удивительные открытия, имеющие шансы стать мировыми сенсациями.

Меир Токобаев

Из архива редакции