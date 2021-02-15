Спец-проектыШығыс – адалдық алаңы

В формате открытости и доступности 

15.02.2021
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Жителям ВКО разъяснили порядок обращения по вопросам социальной сферы. 

В рамках проекта ANTIKOR.LIVE проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы» провёл прямой эфир о мерах противодействия коррупции и оказания социальной помощи отдельным категориям граждан. 

Как сообщил руководитель Управления координации занятости и социальных программ ВКО Жасулан Сарсебаев, жители области могут обратиться по всем вопросам социальной сферы по телефону доверия  8 (7232) 75-40-43, он размещён на сайте управления и информационных стендах учреждения. Кроме того, в управлении установлен почтовый ящик для писем и обращений физических и юридических лиц. Жалоб и заявлений от физических и юридических лиц по вопросам нарушения антикоррупционного законодательства пока не поступало. 

– В 2020 году поступило 397 обращений, из них 261 – от физических лиц и 136 – от юридических, – проинформировал спикер. – Все обращения были  рассмотрены, даны разъяснения. Несвоевременно рассмотренных, повторных обращений нет. Кроме того, в период чрезвычайного положения в стране и в целом за первое полугодие по вопросам социальных выплат в размере минимальной заработной платы обратились 452 359 человек. Все обращения рассмотрены в соответствии с действующим законодательством. 

Также руководитель управления поделился информацией по назначению адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам. По его словам, в 2020 году АСП назначена 10 969 семьям на общую сумму 4,7 млрд тенге. Это 52 681 человек, в том числе 31 821 – это дети. В их числе 3 689 многодетных семей, или 23 393 человека, среди которых 17 768 детей.

Марк Касымов 

Фото из открытых источников

15.02.2021
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