В фокусе – здоровье населения

За годы Независимости РК в Восточном Казахстане построено и введено в эксплуатацию свыше 100 объектов здравоохранения.

Медицина – самая чувствительная и значимая сфера для каждого человека и одновременно основополагающая стратегическая отрасль для всей страны. Она всегда есть и будет «на острие», в центре повседневных забот граждан.

О достижениях в сфере здравоохранения Восточно-Казахстанской области за годы Независимости рассказывает руководитель Управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков.

– Здравоохранение всегда было и остаётся приоритетом казахстанского государства, – отмечает он. – В 90-е годы прошлого столетия отрасль работала в трудных условиях из-за недостаточного финансирования. За годы Независимости сфера здравоохранения области шагнула далеко вперёд. Строительство новых объектов здравоохранения, реализация государственных программ, внедрение современных технологий и стандартов лечения позволило улучшить качество предоставляемых медицинских услуг.

Устойчивое развитие здравоохранение ВКО получило с 2002 года, объявленного Первым Президентом РК Годом здоровья. Увеличились бюджет этой сферы и расходы на одного жителя области в год, ассигнования на укрепление материально-технической базы медицинских организаций и обеспечение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.

В Год здоровья многие сельские врачебные амбулатории получили санитарные автомашины, оснащённые необходимым медицинским оборудованием, станции скорой медицинской помощи городов области – современные реанимобили.

В больницах области в начале 2000-х годов начато внедрение эндовидеохирургических методов оперативного лечения больных, которые в настоящее время широко используются в практике.

С 2005 года деятельность здравоохранения направлена на реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения на 2005-2010 годы. За этот период достигнуты позитивные результаты, значительно укрепилась материально-техническая база, построены новые объекты здравоохранения, возросла оснащённость современным медицинским оборудованием, улучшилась укомплектованность кадрами и их квалификация. Врачи получили возможность обучения в зарубежных клиниках и на месте – с участием специалистов республиканских и зарубежных клиник.

С 1991 по 2020 год построены две городские и шесть районных больниц, 38 врачебных амбулаторий и 47 медицинских пунктов, две противотуберкулёзные больницы, два корпуса для стационара и поликлиники, областной Центр крови, станция скорой медицинской помощи, три частных медучреждения офтальмологии.

За последние годы в Восточном Казахстане проведена полная модернизация всех звеньев системы здравоохранения – от фельдшерско-акушерских пунктов до областных больниц и современных медицинских центров.

В Усть-Каменогорске открыты реабилитационный центр, инсультный центр III уровня, центр роботизированной хирургии и трансплантологии, завершено строительство детской больницы на 200 коек, открыто отделение детской реабилитации «Қамқорлық». Впервые в мире восточноказахстанскими врачами была выполнена уникальная операция – радикальная нефрэктомия, что вызвало определённый резонанс в научном сообществе медицинских робототехнологий.

В медучреждениях региона наращиваются объёмы высокотехнологичной медицинской помощи. Успешно внедряются инновационные технологии и современные методы диагностики, выполняются сложнейшие операции и лечение в области кардиохирургии, сосудистой хирургии, онкологии, гинекологии, совершенствуется менеджмент здравоохранения.

Знаковым событием стал запуск гибридной операционной в БСМП города Семея, что обеспечило бесперебойное качественное обслуживание пациентов с инсультом и больных с острым коронарным синдромом в режиме 24/7.

При активном внедрении нейрохирургической помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения оказывается своевременное лечение и полный объём высокоспециализированной медицинской помощи. Снижается инвалидизация и смертность от болезней системы кровообращения. Проводится лечение согласно международным стандартам.

За последние пять лет на развитие здравоохранения Восточно-Казахстанской области выделено 44,5 млрд тенге. Закуплено 3 138 единиц высокотехнологичного оборудования, соответствующего мировым стандартам, что позволило увеличить объём высокотехнологичной медицинской техники в 2,5 раза.

В целях развития сельской медицины в полном объёме оснащены сельские медицинские учреждения, оказывающие медико-санитарную помощь. В Аягозе и Алтае открыты два инсультных центра и два центра чрезкожного коронарного вмешательства.

За последние три года модернизированы по международным стандартам семь медицинских организаций. Продолжается строительство центра гематологии в Усть-Каменогорске.

В год 30-летия Независимости РК в Семее запущен единственный в стране Центр ядерной медицины, где диагностика и лечение пациентов проводятся с использованием новейших технологий.

На позитронно-эмиссионном томографе, который совмещён с компьютерным томографом, менее чем за час пациент может пройти полную диагностику, что даёт врачам увидеть не только очаги болезни, но и распознать заболевание на самой ранней стадии. Сегодня врачи уже успешно проводят диагностику скелета, почек, печени, щитовидной железы.

Пропускная способность Центра ядерной медицины – 600 пациентов, с учётом длительности пребывания – семь дней.

Точность исследований с помощью радиоактивных изотопов помогает выявлять рак на ранних стадиях, а также эффективно с ним бороться. Радиофармпрепараты безошибочно обнаруживают даже микроскопические раковые образования, воздействуют на них, а потом доставляют строительный белок для восстановления клеток.

За последние годы в регионе обновлён на 216 единиц парк автомобилей скорой помощи. Каждая машина полностью укомплектована. В целом количество карет скорой помощи выросло в 2,5 раза.

Сегодня обеспечена положительная динамика медико-демографических процессов: снизились показатели общей смертности населения, смертности в трудоспособном возрасте, детской смертности.

– Основным приоритетом государства с момента независимости остаётся охрана здоровья матери и ребёнка, – говорит Ермек Омарбеков – За 1991-2020 годы снижены показатели младенческой смертности с 26,3 до 7,5 на одну тысячу живорождённых и материнской смертности – с 49,1 до 44,8 на 100 тысяч живорождённых. Также снижена заболеваемость болезнями системы кровообращения в результате улучшения развития кардиологической и кардиохирургической помощи, диагностики, скрининга населения, улучшения доступности амбулаторной помощи. Средняя продолжительность жизни увеличилась до 70 лет 8 месяцев (в 1992 году – 67,5 года).

Большой скачок в развитии современной высокотехнологичной медицинской помощи является система РACS. Жителям региона теперь не нужно возить с собой рентгеновские снимки и результаты компьютерной томографии, все они автоматически перемещаются в единую систему, предназначенную для хранения и архивации цифровых диагностических изображений.

Выполнение социальных стандартов в области здравоохранения – а это обеспеченность врачами первичного звена, стационарными койками, бригадами скорой медицинской помощи – свидетельствует о доступности медицинской помощи населению и создании условий для реализации конституционного права граждан на охрану здоровья.

Власти региона обеспечили также качественную практическую подготовку медицинских работников. Четыре года назад начата реализация программы обучения специалистов в ведущих зарубежных клиниках. Для этого из местного бюджета было выделено 3,4 млрд тенге, обучено 5 511 специалистов.

В этом году для повышения профессиональной компетенции медицинских кадров области запланировано обучение 60 медработников в ведущих клиниках Израиля, Польши, России (Татарстан) по таким приоритетным направлениям, как онкология, кардиология и кардиохирургия, инсультные центры, нейрохирургия, медицинская реабилитация, акушерство и гинекология. На это выделено 841,6 млн тенге.

– Медицина и организации здравоохранения должны постоянно совершенствоваться, создавая условия для непрерывного роста качества и доступности медицинской помощи и укрепления здоровья наших граждан, – отмечает руководитель управления здравоохранения. – Для этого планируется усилить финансовое обеспечение системы здравоохранения за счёт привлечения внебюджетных средств и инвестиций в отрасль, развития государственно-частного партнёрства, платных медицинских услуг, расширения экспорта медицинских услуг, обязательного социального медицинского страхования.

Продолжится работа по эффективному и рациональному использованию имеющихся ресурсов отрасли: оптимизация коечного фонда и сети организаций здравоохранения, широкое внедрение стационарозамещающих технологий, улучшение материально-технического и кадрового обеспечения.

– Не менее важное направление деятельности – информационно-образовательная и пропагандистская работа по формированию здорового образа жизни, развитию самосохранительного поведения и потребности в занятиях физической культурой, спортом и туризмом. Следует также возродить систему санитарно-гигиенического просвещения и обучения граждан, обеспечить поддержку благотворительных акций и инициатив, ставящих своей целью укрепление здоровья населения, – резюмировал Ермек Омарбеков.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета