ЦОНы Восточного Казахстана принимают граждан через приложение Ashyq.

Теперь жители региона могут получать государственные услуги без обязательного предварительного бронирования очереди, если у них нейтральный или безопасный статус. Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 27 от 11 июня 2021 года с 14 июня ЦОНы переходят на приём клиентов через сервис Ashyq.

– Вход в ЦОН по Ashyq будет доступен во всех городах страны, каждому из фронт-офисов был выдан персональный QR-код для сканирования. Они будут расположены на входе в здание, – уточнили в пресс-службе филиала «Правительства для граждан» по ВКО. – При этом возможность забронировать очередь предварительно остаётся в прежнем режиме. В случае предварительной брони будет преимущество – вы сразу попадете к оператору в назначенное время.

В пресс-службе отметили, что если у услугополучателя не установлено приложение Ashyq, то можно воспользоваться приложениями eGov mobile, Kaspi.kz и Halyk Home bank, куда недавно был внедрён функционал Ashyq. Если же не будут установлены данные приложения, статус можно будет определить при помощи сотрудников ЦОНа – на входной зоне по предоставленному ИИН.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников