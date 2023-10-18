уЯЗВимАя мишень

С начала этого года в регионе был зафиксирован один случай подозрения на заболевание жителя областного центра сибирской язвой. К счастью, лабораторные исследования не подтвердили этот диагноз. Но, учитывая обстановку в ряде областей, ситуацию нужно держать на контроле.

Сибирская язва – это особо опасная для людей и животных инфекция, характеризующаяся тяжёлой интоксикацией организма, лихорадкой, поражением лимфатического аппарата. Заболевание протекает в виде кожной, редко кишечной, лёгочной и септической формах. Чаще всего поражает кожу, внутренние органы.

С начала этого года в Жамбылской и Акмолинской областях было зарегистрировано 28 случаев заражения сибирской язвой. В нашем регионе случаев опасного заболевания не зафиксировано. В июне в медицинское учреждение обращался житель Усть-Каменогорска с подозрением на сибирскую язву. Но на основании клинических данных и отрицательных результатов лабораторных исследований диагноз был снят.

В профилактических целях специалисты проводят на регулярной основе все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе массовую иммунизацию населения.

– Плановая вакцинация людей против сибирской язвы проводится ежегодно, – отметила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Сауле Слямгазина. – За восемь месяцев этого года провакцинировано 384 человека из 402. План выполнен на 95,5 процента.

Напомним, что местом сохранения бактерии сибирской язвы является почва. В ней возбудитель может сохраняться более 70 лет и всё это время являться потенциальным источником заражения для сельскохозяйственных животных, от которых может передаться человеку.

В Восточно-Казахстанской области насчитывается сто сибиреязвенных захоронений. Стационарно-неблагополучные пункты находятся в городах Усть-Каменогорск и Риддер, а также Глубоковском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Курчумском, Тарбагатайском, Уланском, Шемонаихинском районах и районах Алтай и Самар.

По словам заместителя руководителя ВКО территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Кайрата Жайырова, захоронения ограждены и занесены в базу ГАСК, там установлены специальные знаки. На 88 получены земельные акты, на пять захоронений они не оформлены, поскольку те расположены в защитной зоне. Ежегодно проводится их мониторинг, также отбор и исследование проб почвы.

Эксперты рассказали и об эпизоотической ситуации по другим особо опасным инфекциям в регионе. Одним из распространённых в Восточно-Казахстанской области является бруцеллёз. Им с начала года заболели 25 человек, в том числе дети до 14 лет. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость увеличилась на десять случаев, или в 1,6 раза. Большая часть заболевших зафиксирована в сельской местности. Источник заражения – сельскохозяйственные животные.

Эпизоотическое неблагополучие по бешенству было зарегистрировано в трёх районах. Там выявлено восемь больных животных. Лица, контактировавшие с ними, получили курс антирабической вакцины. Всего с начала года в медучреждения области обратились 1418 пострадавших от укусов, оцарапываний и ослюнений животными. Все желающие получили профилактические прививки.

Напомним, ветеринарно-профилактические мероприятия в регионе проводятся по девяти особо опасным болезням сельхозяйственных животных. Среди них – бешенство, ящур, пастереллёз, сибирская язва, эмкар и нодулярный дерматит, аллергические исследования на туберкулёз и сап лошадей, серологические исследования на бруцеллёз. Против эхинококкоза плотоядных проводится дегельминтизация.

Александра Исаева