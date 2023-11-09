Уверенно летим к цели

В Уланском районе состоялась презентация возможностей современных беспилотных летательных аппаратов национальной компании «Казахстан инжиниринг».

Были представлены беспилотники, которые могут выявлять очаги возгорания, тушить пожары, а также вести поисково-спасательные работы.

С каждым днём расширяется сфера применения таких высокотехнологичных устройств. Они становятся незаменимым инструментом в сельском и лесном хозяйстве, при чрезвычайных ситуациях, а также в ходе поисково-спасательных работ. Беспилотники можно использовать при патрулировании пограничных и междугородних автомагистралей.

В мероприятии, где были продемонстрированы возможности отечественных и зарубежных беспилотных летательных аппаратов, принял участие аким области Ермек Кошербаев.

Согласно легенде учений, в степи загорелась сухая трава и с каждой минутой территория пожара увеличивалась. Сначала на место происшествия направили беспилотный летательный аппарат марки V10R. Он мгновенно обнаружил очаг возгорания. После этого туда отправили дрон марки SK-22, оборудованный баллоном для тушения пожара. Благодаря оперативному вмешательству возгорание удалось быстро потушить.

Отметим, что роль таких аппаратов в поисково-спасательных работах невозможно переоценить. В этом удалось ещё раз убедиться, когда летательные аппараты V10R, Evo Max 4T, Ke-FourAir и D500 начали операцию по поиску человека в лесу. После установления его местонахождения операторы дронов уведомили об этом спецслужбы.

Также в ходе мероприятия продемонстрировали возможности отечественных беспилотных летательных аппаратов «Шағала-М» и Ke-FourAir, а также дронов V500, D200, D2000. Последние три аппарата из перечисленных имеют функцию картографирования (создания географических карт) и 3D-моделирования.

На мероприятии была представлена и другая техника, способная выполнять спасательные, грузовые и даже разведывательные работы.

Компания «Казахстан инжиниринг», предоставляющая услуги в судостроении, производстве бронетехники, IT, радиоэлектронике и связи, также реализует ряд крупных проектов и в авиационном направлении. Одним из них можно назвать работу ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг».

– Сейчас компания «Казахстан инжиниринг» разрабатывает ряд новых проектов. На мероприятие, которое проходит в Восточном Казахстане, мы привезли новые беспилотные летательные аппараты, робототехнику и другие устройства. Основная цель – развитие наших компетенций, внедрение новых технологий в различные сферы, – сообщил председатель правления Национальной компании «Казахстан инжиниринг» Темиржан Абдрахманов. – Например, наши беспилотные летательные аппараты также можно использовать в чрезвычайных ситуациях, в целях защиты окружающей среды. Мы надеемся, что для Восточно-Казахстанской области наши предложения будут привлекательными и выгодными. В республике по нашей инициативе открыто и успешно работает несколько предприятий по производству современной техники. К разработке мы привлекли инвесторов из Китая, Франции, Чехии, открыли сотни новых рабочих мест.

Ознакомившись с возможностями техники, глава региона отметил, что подобные проекты могут быть также реализованы и в Восточном Казахстане. Для этого в области есть все предпосылки. По этому поводу с руководством национальной компании ведутся переговоры.

Пресс-служба акима Восточно-Казахстанской области