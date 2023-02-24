Успеть за 10 дней

Стартовал первый поток приёма заявок на получение грантов в рамках программы «Бастау бизнес». Желающие создать или развить свой бизнес могут подать заявления до третьего марта.

Всего в 2023 году таких потоков планируется четыре, максимальный размер гранта для участников программы – 400 МРП, или 1 380 000 тенге. Как отмечают в пресс-службе Палаты предпринимателей ВКО, грант можно получить только один раз. При этом важно, чтобы заявка соответствовала целевому назначению безвозмездной помощи от государства. А это – приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплата аренды помещений на реализацию новых-бизнес идей.

Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

По информации ПП ВКО, претендентами на получение гранта могут стать зарегистрированные безработные или индивидуальные предприниматели со сроком регистрации ИП до трёх лет. При этом они обязательно должны относиться к одной из групп населения: лица с инвалидностью, лица с действующим статусом «кандас», межрегиональные переселенцы, члены малообеспеченных семей, член многодетной семьи (супруг/супруга), лицо, воспитывающее ребёнка с инвалидностью (супруг/супруга), получатели пособия по потере кормильца. Кроме того, у желающего получить грант должен быть сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» со сроком не более трёх лет. Для записи на этот курс необходимо зарегистрироваться на портале business.enbek.kz, пройти автоматическую проверку на соответствие условиям обучения, при соответствии участник может переходить на платформу skills.enbek.kz и приступать к обучению.

Чтобы подать заявку на грант, нужно зарегистрироваться на портале, пройти проверку на соответствие условиям получения гранта, скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал, заполнить форму заявления и подписать её ключом ЭЦП.

Второй поток заявок продлится с 15 по 26 мая текущего года, третий – с 10 по 21 июля и четвёртый – с 4 по 15 сентября.

Дарья Штейн