Успех «гостевых» семей

В управлении образования области провели семинар по следующим темам: «Развитие инклюзивного образования в ВКО, опыт работы школы-интерната «Акниет»; «Реализация проекта «Гостевая семья», «Университет детей» по направлениям: STEM-лаборатория (робототехника, джуниор, дополненная реальность, моделирование, конструирование).

Участниками семинара стали представители организаций образования Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Костанайской, Кызылординской областей.

Были представлены наработки наших специалистов по четырём направлениям.

Так, директор КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одаренных детей» Н. Ахаева презентовала модель выявления и развития одарённости учащихся с дошкольного возраста «Университет детей». Реализацию IT-проектов среди учащихся школ и колледжей области представила исполняющая обязанности директора Восточно-Казахстанского научно-методического центра информатизации и развития образования Ж. Сагандыкова

О научном руководстве StartUp-проектами школьников рассказала доктор PhD, ассоциированный профессор ВКТУ им. Д. Серикбаева И.М.Увалиева

О становлении и развитии инклюзивного образования в ВКО рассказал исполняющий обязанности областной ПМПК Р. Байчинов

Как сообщили в ведомстве, руководитель Центра непрерывного и инклюзивного образования «Dana bala» ВКУ им. С. Аманжолова А. Алипова поделилась информацией о тесном сотрудничестве с единственным педагогическим вузом нашей области. Он является альма-матер практически каждого учителя, работающего в школах области, а преподавательский состав участвует в формировании необходимых профессиональных компетенций педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.

О реализации в июне текущего года нового проекта, направленного на развитие навыков учащихся в практическом казахском языке, рассказала методист методического центра Г. Абышева

– Этот проект, которым заинтересовались как дети, так и их родители, превзошёл все ожидания, – говорят специалисты управления. – Сама идея просто лежала на поверхности. Институт проживания в гостевых семьях давно развит, однако он применялся только за рубежом и только для овладения иностранными языками. Первыми для изучения казахского языка его применили в нашей области.

Огромную роль в успехе проекта «Гостевая семья» сыграли принимающие семьи Катон-Карагайского района. Именно их энтузиазм, творчество, открытые сердца и, конечно же, профессионализм помогли увлечь детей, повысить их мотивацию к изучению казахского языка и истории своей родины.

Своим опытом участия в проекте поделилась учитель географии КГУ «Средняя школа им. С. Ластаева» отдела образования по Катон-Карагайскому району А. Мергазина, семья которой стала практически второй семьёй для детей-участников.

Во второй части семинара участники познакомились с практическим опытом организаций образования Усть-Каменогорска, посетив ясли-детский сад «Жанартау» с группами для детей с ограниченными возможностями, Центр (autism-центр) поддержки детей с аутизмом (расстройством аутистического спектра) «Асыл Мирас», Центр непрерывного и инклюзивного образования «Danabala» ВКУ им. С. Аманжолова и школу-интернат «Ақниет».

Мария Симонова