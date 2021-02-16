Услуги в удобном формате

С этого года люди с особыми потребностями могут выбирать необходимые технические средства реабилитации и специальные социальные услуги через портал социальных услуг.

Напомним, в Восточно-Казахстанской области работают 15 центров оказания специальных социальных услуг с охватом более 2700 человек, в том числе восемь – для инвалидов I, II групп и престарелых лиц, четыре – для инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, три – для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями и детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях стационара и полустационара.

Для пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и приравненных к ним лиц в селе Выдриха Шемонаихинского района действует санаторий «Уба», в котором ежегодно услуги оздоровления и отдыха получают 5750 человек, и Реабилитационный центр для инвалидов в посёлке Грехово района Алтай на 80 койко-мест.

Помимо этого, специальные социальные услуги для более 8500 человек предоставляют территориальные центры соцобслуживания населения при отделах занятости и соцпрограмм городов и районов. Не остаются в стороне и неправительственные организации, которые за 11 лет сотрудничества с областным Управлением координации занятости и соцпрограмм охватили услугами 11 тысяч человек.

Приоритетным направлением социальной работы является повышение качества и доступности оказываемых услуг. Для улучшения этих показателей в республике намечена модернизация системы социального обслуживания. Так, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработало автоматизированную информационную систему – портал социальных услуг. Теперь получатели специальных соцуслуг могут самостоятельно выбирать технические средства реабилитации и услуги, учитывая профиль, рейтинг и отзывы поставщиков от других пользователей.

О реализации нововведений в регионе рассказали в областном Управлении координации занятости и социальных программ. Как считают в ведомстве, внедрение портала обеспечит большой выбор товаров, равный доступ к реабилитационным средствам и услугам. Конкурентная среда позволит повышать качество оказываемых услуг, а также уменьшатся коррупционные риски.

– С 1 января 2021 года, используя электронную цифровую подпись, лица с особыми потребностями могут выбирать необходимые технические средства реабилитации и услуги, которые будут оплачиваться за счёт бюджетных средств, – рассказала заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Айнур Султанова. – На портале также предусматривается возможность дополнительной оплаты, если потребитель выберет более дорогие товары и услуги. На обеспечение получателей услуг всем необходимым в этом году выделено 3,1 миллиарда тенге.

Кстати, в текущем году планируется обеспечить гарантированный соцпакет для детей от одного года до шести лет также через портал социальных услуг. По региону уже утверждено 27 поставщиков.

Также в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года планируется внедрение подушевого финансирования вместо общих тарифов. В этом году разработают методические рекомендации по внедрению норматива подушевого финансирования специальных социальных услуг.

– С учётом международного и отечественного опыта тарифы будут устанавливаться по видам гарантированных государством соцуслуг, – отметила Айнур Султанова. – По услугам общего профиля будут установлены единые тарифы, по комплексным услугам рассматривается вариант формирования комбинированных тарифов. На сегодняшний день по области в апробации участвуют семь учреждений.

Александра Исаева

Коллаж Анары Муратовой