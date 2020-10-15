Урожай со знаком качества 

Фермером надо родиться. В этом уверена глава крестьянского хозяйства, депутат, меценат Людмила Цыбенко. Без передающейся из поколения в поколение любви к земле в сельском хозяйстве делать нечего.

В селе Тарханка Глубоковского района уже более 25 лет успешно развивается КХ «Семена масличных», специализирующееся на размножении элитных семян мягкой яровой пшеницы и подсолнечника. За время своего существования сельхозпредприятие стало одним из ведущих семеноводческих хозяйств в Казахстане. Оно ещё уникально тем, что им руководит женщина. И руководит так, что, видя результат работы, за помощью и советом к ней обращаются и другие сельхозтоваропроизводители.

С НУЛЯ

Людмила Петровна едет своим привычным маршрутом, её рабочее место – вот эти бескрайние поля. Даже на первый взгляд они кажутся по-женски ухоженными и щедрыми на урожай.

– Мы не просто зерно выращиваем, а пытаемся создать что-то на пользу другим, – говорит женщина-аграрий. – Мы не временщики, занимаемся фермерством серьёзно и знаем, для чего это делаем. Когда только образовалось хозяйство, возле нас было очень много земледельцев. Но не все смогли удержаться в этом бизнесе. Не каждому дано. Можно иметь деньги и идею, но не стать фермером. И потом, обязательно должно быть образование в области сельского хозяйства. Но самое главное – нужно быть крестьянином, который душой прикипел к земле.

В конце 90-х годов, имея квалификацию «учёный-агроном», Людмила Цыбенко организовала своё крестьянское хозяйство. Начинала с нуля – у неё не было ни господдержки, ни инвесторов, только 36 га пашни. Но имелся хороший опыт. Около 20 лет она проработала на Казахской опытной станции масличных культур.

– Моим единственным капиталом был опыт селекционной работы и абсолютное отсутствие практических знаний маркетинга, – рассказывает Людмила Петровна. – Оценив перспективы, мы с моим коллегой Сергеем Зенковым приняли решение заняться выращиванием элитных семян подсолнечника и зерновых. Почему именно элитных? Потому что они значительно поднимают урожайность культур, а значит, отечественным аграриям будут необходимы всегда.

Зная, что для полного севооборота нужна ещё земля, старались потихоньку её приобретать. Покупали списанную технику – тогда новую купить было не на что. Тракторы восстанавливали сами.

Сегодня КХ «Семена масличных» – это более пяти тысяч гектаров сельхозугодий и около четырёх тысяч га пашни, мощная производственная база, парк современной сельхозтехники, стабильный коллектив высококвалифицированных специалистов и рабочих. В крестьянском хозяйстве около 70 работников и порядка 160 пайщиков.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

С момента организации крестьянское хозяйство «Семена масличных» целенаправленно внедряет всё передовое и новое. Использует только перспективные высокопродуктивные сорта сельскохозяйственных культур, применяет современные средства защиты растений, минеральные удобрения, новые технологии возделывания и современную высокопроизводительную технику. Переоснащена и модернизирована техническая база хозяйства, включающая в себя достаточное количество складских ёмкостей, сушильное хозяйство, посевную и уборочную технику, машины и оборудование для подработки семян. Всё это способствует стабильному получению высоких урожаев.

– Главным нашим достижением является то, что мы продвигаем на рынок Казахстана отечественные сорта и гибриды подсолнечника, оригинаторами которых мы являемся, – говорит аграрий. – Так, за последние годы включены в Реестр селекционных достижений Республики Казахстан сорт «Сибинский», гибриды «Шығыс» и «Алтын», которые смело конкурируют с импортными гибридами. В текущем году готовим к передаче на государственное сортоиспытание ещё один гибрид подсолнечника.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Производить семена могут многие, но вопрос качества остаётся актуальным. В КХ «Семена масличных» производят семена высокого качества, подтверждая свою компетентность в области семеноводства. Хозяйство с каждым годом наращивает объёмы производства качественного семенного материала.

Производственные показатели КХ «Семена масличных» говорят сами за себя: средняя урожайность озимой пшеницы достигает 52 центнеров с гектара, озимой ржи – 64 центнеров.

– В год мы реализуем около трехсот пятидесяти тонн семян подсолнечника. Однако как в регионе, так и в стране в целом ощущается нехватка качественных семян этой культуры. Семеноводческим хозяйствам необходимо наращивать их объёмы производства, – говорит Людмила Петровна.

В ОТВЕТЕ ЗА СЕЛО

Людмила Цыбенко всегда чувствовала большую ответственность за судьбы своих земляков, соотечественников.

Крестьянское хозяйство «Семена масличных», выступая в качестве градообразующего предприятия, активно и постоянно участвует в решении важнейших социальных проблем не только Фрунзенского сельского округа и Глубоковского района, но и Восточно-Казахстанской области. Регулярно оказывается помощь общественным организациям, благотворительным фондам, творческим и спортивным организациям, учреждениям здравоохранения и образования.

Многолетняя плодотворная работа дружного профессионального коллектива отмечена на самом высоком уровне: благодарственная грамота от Первого Президента РК –

Елбасы Нурсултана Назарбаева – яркое тому доказательство. Также за активное участие в общественной жизни и достижение высоких производственных показателей Людмила Цыбенко награждена орденом «Құрмет» и множеством юбилейных медалей.

С 2012 года Людмила Цыбенко – депутат областного маслихата от партии Nur Otan, всё это время выполняет непростые, но вместе с тем нужные депутатские обязанности, круг которых не ограничивается только рамками Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении». Возникают многочисленные вопросы, требующие вмешательства депутата. Встречается со своими избирателями, вникает в проблемы населения и делает всё для их решения. Помогает пожилым, предоставляет технику для ремонта и уборки дорог от снега. В регулярном списке добрых дел у народной избранницы – опека над ветеранами и многодетными семьями, материальная помощь школе и клубу.

– В период пандемии, учитывая сложные условия работы и жизни населения, – делится она, – мною, как депутатом областного маслихата, как руководителем предприятия и просто жителем нашей области, принимаются все возможные меры для смягчения сложившейся ситуации. С соблюдением всех санитарных норм я встречалась с жителями в магазинах, аптеках, на предприятиях, где старалась объяснить важность и необходимость соблюдения правил и норм в период карантинных мероприятий.

Учитывая острую необходимость в дополнительных койко-местах для больных COVID-19, Людмила Цыбенко выделила 650 тысяч тенге на приобретение десяти кроватей для инфекционного отделения Глубоковской районной больницы. За счёт собственных средств предпринимательницей были приобретены и безвозмездно розданы продуктовые наборы 80 малообеспеченным семьям, для многодетных семей – 20 тонн угля.

Случилось так, что именно в период пандемии в селе Тарханка произошёл пожар, в результате которого полностью сгорели два дома со всеми хозяйственными постройками. С учётом нанесённого ущерба в качестве материальной помощи для приобретения другого жилья КХ «Семена масличных» выделило более миллиона тенге для семей, оставшихся без жилья.

Нынешние сельскохозяйственные работы проходят в особых условиях, связанных с пандемией коронавируса. Тем не менее, с соблюдением всех карантинных норм хозяйству удалось реализовать и беспрепятственно обеспечить доставку семян более 200 сельхозформированиям, использовав для этого транзитный транспорт, выполнить все необходимые полевые работы.

В течение всего периода пандемии все рабочие места были сохранены, ни один работник не был сокращён либо отправлен в отпуск без сохранения заработной платы.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Немаловажно, что женщина-аграрий воспитала достойного преемника своего главного дела в жизни. Людмиле Петровне есть кому его передать. С первых дней организации хозяйства её сын Фёдор, будучи ещё студентом, в свободное от учёбы время постоянно помогал в работе и осваивал азы аграрного производства. Сейчас Фёдор Сергеевич – директор ТОО «Семена масличных». Он признаётся, что ему, конечно, до уровня мамы далеко, но он стремится ей соответствовать. Своему сыну Людмила Цыбенко привила чувство любви к земле, а также ответственность за судьбы своих земляков.

Не секрет, что сегодня молодежь не стремится работать на земле. Поэтому для привлечения молодых специалистов и создания кадрового резерва хозяйство наладило социальное партнёрство с Глубоковским аграрным колледжем. Для студентов организуются экскурсии на предприятие, встречи со специалистами, выезды на поля. Учащиеся с удовольствием проходят практику в этом хозяйстве. Признаются, что работать на такой современной технике, какая есть в «Семенах масличных», одно удовольствие. После окончания учёбы ребятам гарантируется предоставление рабочих мест в хозяйстве.

…Энергичная, целеустремлённая, знаток своего дела. Но наряду с этим Людмила Цыбенко восхищает своей простотой и открытостью. Она всегда готова прийти на помощь, откликнуться на претворение в жизнь любого доброго дела.

В чём же секрет успеха этой труженицы?

– В трудолюбии, – отвечает Людмила Цыбенко. – А ещё важно землю любить, и она обязательно ответит взаимностью.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район