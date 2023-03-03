Уроки в школе и в жизни

Дети, которые летом поедут в Катон-Карагайский район изучать разговорный казахский в рамках проекта «Гостевая семья», будут посещать занятия и в местных школах.

На совещании под председательством акима области Даниала Ахметова внесли некоторые корректировки в пилотный проект, который после успешной реализации может стать примером для других регионов.

– Я считаю, что дети обязательно должны посещать местные школы, – подчеркнул Даниал Ахметов. – То есть три часа в день с 10 до 13 с ними будут работать педагоги, изучать грамматику, а в остальное время они станут изучать разговорный язык. Это должен быть интенсив с полным погружением в языковую среду.

Напомним, проект «Гостевая семья» предусматривает, что городские школьники отправятся в Катон-Карагайский район, где будут изучать разговорный казахский язык. По словам руководителя областного управления образования Инессы Чернышёвой, семьи уже определены, в каждой из них будут жить по два ребёнка.

– Собирайте ребят, которые живут в одном селе и устраивайте для них и для городских школьников совместные мероприятия, прогулки, – сказал аким области. – Это должна быть коллаборация.

Уже на этих летних каникулах ребята в возрасте от 12 до 14 лет отправятся в Катон-Карагайский район, чтобы научиться свободно разговаривать на казахском языке. Все участники проекта будут жить в гостевых семьях в период с 10 по 30 июня. В Управлении образования говорят, что возраст участников выбран с точки зрения того, что у школьников среднего звена уже есть определённый словарный запас и знания грамматики и синтаксиса.

Учить разговорный казахский дети будут не только в школе, но и в различных смоделированных бытовых ситуациях, будь то поход в магазин, приготовление завтрака или другие моменты, которые часто происходят в повседневной жизни. Кроме обучающей программы разработана также обширная досуговая, в которую войдут экскурсии к местным достопримечательностям (например, Долина царей в Берели), походы в культурные учреждения и на природу, занятия спортом, изучение природных богатств Восточного Казахстана, истории, традиций и обычаев казахского народа.

Планируется, что в следующем году в проекте «Гостевая семья» примут участие и другие районы нашего региона.

Дарья Штейн