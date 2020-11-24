Уроки пандемии 

В период пандемии в регионе, как и во всей стране, произошли значительные изменения в сфере образования. Педагогам в самый короткий период пришлось перестроиться и перейти на методики дистанционного преподавания.

Власти региона сделали всё возможное, чтобы школьники, у которых нет компьютеров, не отстали от образовательных программ и успешно сдали ЕНТ и экзамены, а выпускники вузов – защитили дипломные работы.

По данным, озвученным акимом области Даниалом Ахметовым на прошедшем республиканском брифинге, для школ области дополнительно было приобретено 33,7 тысячи компьютеров, что увеличило парк компьютерной техники до 54 тысяч единиц. Сегодня на четверых учеников приходится один компьютер (в среднем по РК – один компьютер на

11 учеников).

К Интернету подключено более 90 процентов от общего контингента учащихся, шесть процентов учащихся обеспечено роутерами.

– В области снят вопрос функционирования трёхсменных школ, – сообщил Даниал Ахметов. – В текущем году открыты три новые школы: в селе Караул Абайского района – на 300 мест, оснащённая по стандартам Назарбаев Интеллектуальных школ, в селе Ахмирово – на 1000 мест, в селе Акжар Тарбагатайского района – на 600 мест с интернатом на 300 мест. Кроме того, в текущем году впервые на ремонт объектов образования направлено 11 млрд тенге, что в пять раз превышает уровень прошлого года.

По словам главы региона, к новому учебному году отремонтировано 394 образовательных учреждения, в том числе 320 школ, пять колледжей, 49 детских садов. Практически 70 процентов всех ремонтных работ на объектах образования – это 264 здания – выполнено в рамках «Дорожной карты занятости».

Бахыт Сарсембаева