Умники и умницы

26–27 апреля состоялся заключительный, IV этап республиканской олимпиады среди учащихся 9–11 классов по шестнадцати общеобразовательным предметам.

В 2021 году республиканская олимпиада проводится локализовано в городах Усть-Каменогорск, Семей с соблюдением всех санитарных норм на базе центров тестирования Ustudy. В этом году олимпиада проходила в новом формате с применением системы прокторинга по принципу «один участник – один компьютер – одна камера».

В заключительном этапе республиканской олимпиады приняли участие 80 школьников Восточно-Казахстанской области – победители областного этапа.

С целью обеспечения максимальной прозрачности в качестве наблюдателей на местах проведения олимпиады присутствовали представители региональных филиалов республиканского проектного офиса Adaldyq alany.