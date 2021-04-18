Ультрасовременный подход

С развитием цифровизации всех отраслей в регионе наметилась тенденция снижения уровня преступности и при этом улучшения качества жизни восточноказахстанцев.

Руководитель Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области Марина Гагарина поделилась информацией о предпринимаемых мерах по цифровизации региона. Прямой эфир с её участием был организован проектным офисом «Шығыс – адалдық алаңы» в рамках проекта «ANTIKOR. LIVE».

По её словам, все школы области обеспечены равным доступом к цифровым образовательным интернет-ресурсам. Школьники обучаются с помощью платформ дистанционного образования Оnline mektep.kz, Daryn.online.kz, Edupage и других сервисов. Развита система электронных журналов и дневников Кundelik.kz.

В здравоохранении охват интернетом и медицинскими информационными системами составляет 95 процентов. Мобильное приложение «Damumed» установлено у 80 процентов населения области. Открыт онлайн-сервис по удалённому контролю больных. Опубликовано 5 970 графиков врачей с дистанционным доступом, на приём записано 4 700 пациентов.

– По системе управления городом (95%) хорошую динамику развития демонстрирует ситуационный центр акима области, единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) 112, служба 109, процессинговый центр аппаратно-программного комплекса (АПК) «Сергек», – проинформировала Марина Гагарина. – Так, используя систему фотовидеофиксации и видеоаналитики в Усть-Каменогорске, службой общественного правопорядка совместно с департаментом полиции раскрыто около восьми тысяч административных правонарушений, 144 уголовных преступления, снижена преступность в общественных местах на 34 процента, на улицах города – на 35 процентов.

Руководитель управления добавила, что на более чем 36 процентов снижена доля дорожно-транспортных происшествий. Уровень цифровой грамотности населения составляет 82,5 процента (в среднем по РК – 82,1 процента), доля электронных услуг выросла на 0,9 процента в сравнении с прошлым годом. Обеспеченность цифровыми инженерными сетями составила 100 процентов, создан областной геоинформационный портал ( www.vkomap.kz ), который содержит 24 цифровых слоя, карты свободных земельных участков 18 населённых пунктов, зафиксирован 41 млн обращений на портал.

19 ноября 2020 года на 26-й конференции ESRI в Москве геопортал Восточно-Казахстанской области занял первое место в конкурсе веб-приложений ArcGis. Успешно функционирует единая платформа интеграции 11 сервисов по приёму обращений. Внедрён сервис системы оценки качества для обратной связи через SMS-уведомления.

В завершение эфира Марина Гагарина отметила, что на базе общественной приёмной акима области ежемесячно проводится приём граждан, созданы аккаунты «Цифровой Восток» в социальных сетях Instagram, Facebook, а также на постоянной основе обновляются данные о деятельности управления на порталах «Открытый бюджет», «Открытые данные».

Юрий Пааль

Фото из открытых источников