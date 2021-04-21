Ультрасовременный подход

С развитием цифровизации всех отраслей в регионе наметилась тенденция снижения уровня преступности и при этом улучшения качества жизни восточноказахстанцев.

Руководитель Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области Марина Гагарина поделилась информацией о предпринимаемых мерах по цифровизации региона. Прямой эфир с её участием был организован проектным офисом «Шығыс – адалдық алаңы» в рамках проекта ANTIKOR.LIVE.

По её словам, все школы области обеспечены равным доступом к цифровым образовательным интернет-ресурсам. Школьники обучаются с помощью платформ дистанционного образования Оnline mektep.kz, Daryn.online.kz, Edupage и других сервисов. Развита система электронных журналов и дневников Кundelik.kz.

В здравоохранении охват интернетом и медицинскими информационными системами составляет 95 процентов. Мобильное приложение Damumed установлено у 80 процентов населения области. Открыт онлайн-сервис по удалённому контролю больных. Опубликовано 5 970 графиков врачей с дистанционным доступом, на приём записано 4 700 пациентов.

– По системе управления городом (95%) хорошую динамику развития демонстрирует ситуационный центр акима области, единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)–112, служба 109, процессинговый центр аппаратно-программного комплекса (АПК) «Сергек», – проинформировала Марина Гагарина. – Так, используя систему фотовидеофиксации и видеоаналитики в Усть-Каменогорске, службой общественного правопорядка совместно с Департаментом полиции раскрыто около восьми тысяч административных правонарушений, 144 уголовных преступления, снижена преступность в общественных местах на 34 процента, на улицах города – на 35 процентов.

Руководитель управления добавила, что на более чем 36 процентов снижена доля дорожно-транспортных происшествий. Уровень цифровой грамотности населения составляет 82,5 процента (в среднем по РК – 82,1 процента), доля электронных услуг выросла на 0,9 процента в сравнении с прошлым годом. Обеспеченность цифровыми инженерными сетями составила 100 процентов, создан областной геоинформационный портал (www.vkomap.kz), который содержит 24 цифровых слоя, карты свободных земельных участков 18 населенных пунктов, зафиксирован 41 млн обращений на портал.

19 ноября 2020 года на 26-й конференции ESRI в Москве геопортал Восточно-Казахстанской области занял первое место в конкурсе веб-приложений ArcGis. Успешно функционирует единая платформа интеграции 11 сервисов по приёму обращений. Внедрён сервис системы оценки качества для обратной связи через SMS-уведомления. Отправлено 14 105 SMS-уведомлений, получено 329 ответов.

В завершение эфира Марина Гагарина отметила, что на базе общественной приёмной акима области ежемесячно проводится приём граждан, созданы аккаунты «Цифровой Восток» в социальных сетях Instagram, Facebook, а также на постоянной основе обновляются данные о деятельности управления на порталах «Открытый бюджет», «Открытые данные».

Ерик Абитов

Фото из открытых источников