Укротили огонь

В Курчумском районе локализовали четырёхдневный пожар.

В предыдущих номерах газеты «Рудный Алтай» сообщалось, что на выходных пожарные Восточно-Казахстанской области несколько десятков раз выезжали на пожары. Большую часть возгораний удалось оперативно локализовать, однако тушение возгорания на территории Пугачёвского лесничества Курчумского района и землях сельского округа осложняли труднодоступная горная местность и ветер.

Укротить огненную стихию удалось спустя четыре дня – 12 октября, в 13:45, спасатели объявили о локализации пожара. По предварительным данным, огонь распространился на площади 1300 гектаров.

В тушении участвовали силы пожарных, местных исполнительных органов, лесников. Всего более 260 человек. Также было задействовано порядка 30 единиц техники. В том числе – два вертолёта «МИ-8» областного акимата.

– Ситуацию с тушением усложняли особенности местности, – пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО. – Доставка десанта производилась с помощью вертолётов. Всего было осуществлено 14 сбросов воды объёмом 35 тонн, для тушения силами десанта доставлено восемь тонн воды.

Однако, как отмечают специалисты, в регионе из-за жаркой и сухой погоды сохраняется опасность возникновения пожаров. Необходимо строго придерживаться правил пожарной безопасности. В частности нельзя поджигать траву, разводить костры, выбрасывать непотушенные окурки. Взрослым необходимо ещё раз побеседовать с детьми об опасности игр с огнём.

На дачных участках нужно иметь первичные средства пожаротушения: бочку с водой, огнетушитель, а при уборке территории дач вблизи домов ни в коем случае не разжигать огонь. Стоит помнить, что малейшее пренебрежение правилами может привести к необратимым последствиям.

Татьяна Кравченко