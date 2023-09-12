Уикенд классической музыки

Два вечера чарующих мелодий классической музыки подарили устькаменогорцам артисты театра «Астана Балет», открыв новый сезон гастролями в областном центре Восточного Казахстана.

В исполнении столичных артистов на сцене зала «Epтic концерт» прозвучали произведения Антонио Вивальди, Рихарда Вагнера, Клода Дебюсси и других известных композиторов.

– В первый вечер выступил камерный состав оркестра, в основе которого струнные инструменты. К ним присоединились клавесин, флейта и гобой. Наши музыканты исполнили примерно шесть номеров – всё это барочная музыка. В программе также концерты Баха, Вивальди и даже немного сценографических выступлений, – поделился директор театра «Астана Балет» Александр Совостьянов.

Это не первый визит знаменитого театра в наш город, «Астана Балет» был здесь ещё в самом начале своего творческого пути, в 2014 году. Символично, что тогда для вновь образованного небольшого хореографического этно-фольклорного коллектива это были первые гастроли. Сейчас театр вернулся в Усть-Каменогорск уже с накопленным опытом, в его репертуаре около 30 балетных спектаклей и около 180 балетных миниатюр, которые стремятся увидеть зрители во всём мире.

И первое же произведение, «Канон» Иоганна Пахельбеля, заворожило слушателей не только своей космической музыкой, но и невероятным представлением. Мелодия начиналась с одного инструмента, к которому по очереди присоединялся весь оркестр, наращивая интенсивность и превращаясь в то усиливающийся, то стихающий вихрь. Добавило впечатлений зрителям и освещение сцены, игра света, теней и цвета.

Необыкновенные воспоминания навевает Ария из сюиты для струнного оркестра № 3. Несмотря на не совсем понятное простому обывателю название произведения, многим эта мелодия знакома из таких фильмов, как «Сбежавшая невеста» (1999), «Королевская битва» (2000), «Сердцеедки» (2001), «13 этаж» (2007), «За бортом» (2018) и телесериала «Доктор Хаус».

– В каждый концерт мы вкладываем смысл, идею, ценности, которые стараемся донести до зрителя. Мы хотим, чтобы слушатель смог погрузиться в прекрасный мир музыки, зарядиться энергетикой артистов, окунуться в водоворот эмоций и «почувствовать» звук. Наша главная цель – познакомить вас не просто с оркестрантами, а с настоящими артистами, которые чувствуют своего зрителя и безгранично любят сцену, – отметила менеджер оркестра Айжан Хайдар.

Не меньше положительных эмоций принёс устькаменогорцам и второй музыкальный вечер. Коллектив «Астана Балет» представил концерт симфонического оркестра «Music Tour» под руководством дирижёра Элмара Бурибаева, дипломанта международного конкурса оперно-симфонических дирижёров в Румынии.

– Это первые мои гастроли с коллективом, я полон любопытства. В Усть-Каменогорске приветливые спокойные люди, живущие в своём размеренном темпе. Мы с ребятами очень хотели познакомиться, узнать зрителя. Потому что аудитория – это часть действа. Главное, чтобы публике понравилось, – сказал перед выступлением молодой дирижёр.

И, несомненно, вечер удался. Молодой оркестр «Астана Балет», объединивший талантливых музыкантов, отличающихся высоким профессиональным уровнем и безупречным мастерством артистов, порадовал своих слушателей современным, стильным звучанием знакомых произведений. Коллектив исполнил музыку разных направлений, завершив своё выступление композицией Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди – танцем из оперы «Абай».

Отметим, что гастроли театра «Астана Балет» состоялись при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Аяужан Утеулинова