Уголок добропорядочности

В нескольких школах Зайсанского района открылись площадки для обсуждения принципов добропорядочности и честности.

В 25 библиотеках общеобразовательных школ Зайсанского района организованы уголки «Парасат жолы». Напомним, что «Парасат жолы» – это очередной проект, направленный на формирование принципов честности, добропорядочности, справедливости, а также продвижение ценностей национальной культуры и духовности в обществе.

На базе этих библиотек проходят встречи молодёжи с местной творческой интеллигенцией, поэтами и писателями, видными членами общества, представителями религий, известными личностями.

– В рамках таких встреч появляется возможность объединения потенциала взаимодействия в обществе по укреплению принципов добропорядочности и честности среди наших граждан, – отметили в акимате района. – Проводится работа по профилактике коррупции в гражданском обществе, формированию антикоррупционной культуры.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район