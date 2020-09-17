Удобно и безопасно

ЕНПФ возвращается к привычному режиму обслуживания в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

– На данный момент 198 точек обслуживания работают очно по предварительной записи, семь – в бесконтактном режиме, еще семь – в дистанционном, – пояснили в областном филиале фонда.

В будние дни филиалы будут работать с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье – выходные дни. С 13.00 до 14.00 операционные залы закрываются на проветривание, проведение влажной уборки и дезинфекции или кварцевания. Предусмотрены также два технических перерыва по 15 минут в первой и второй половине дня для дезинфекции рабочих поверхностей, стульев, ручек дверей, поручней и проветривания помещений.

Записаться на очную консультацию необходимо на сайте enpf.kz. Для этого надо перейти по вкладке «Электронные сервисы», а затем кликнуть на вкладку «Забронировать очередь на обслуживание». Затем можно самостоятельно выбрать удобное время посещения филиала.

В ЕНПФ также напомнили, что некоторые услуги, такие как выписка с индивидуального пенсионного счёта, изменение реквизитов, заключение договоров о пенсионном обеспечении за счёт добровольных пенсионных взносов и другие, можно получить онлайн через мобильное приложение ENPF или на сайте фонда.

Помимо этого, сотрудники фонда могут выехать на дом. Но сначала с вкладчиками проводят предварительную консультацию (в том числе проверяют на возможность получения услуг дистанционно). В случае выезда работники ЕНПФ соблюдают все санитарно-эпидемиологические меры.

При выездном обслуживании предоставляются услуги по оформлению заявлений об открытии индивидуальных пенсионных счетов по учёту обязательных профессиональных взносов, а также заявлений о присоединении к договору о пенсионном обеспечении. Кроме того, таким способом обслуживаются вкладчики или получатели, относящиеся к категории социально уязвимых слоёв населения.

Аида Жумекенова