Учимся играючи 

Специальные памятки с правилами безопасного поведения получили школьники Восточного Казахстана.

Более 25 тысяч листовок по безопасному поведению распространили среди учащихся младших классов Усть-Каменогорска, Риддера и Алтая. Эти специальные памятки были разработаны «Казцинком» совместно с управлениями образования и местной полицейской службы Департамента полиции ВКО.

Сейчас по всей стране проходит акция «Дорога в школу», по традиции спонсоры и меценаты вручают учащимся школьные рюкзаки и канцтовары. Однако дорога в школу – это, прежде всего, реальный путь, который может представлять для младшеклассников опасность.

– Уроки безопасности, пожалуй, являются одними из самых важных для подрастающего поколения, – считает исполнительный директор ТОО «Казцинк» по административным вопросам Андрей Лазарев. – А безопасность персонала, их близких и всех граждан – всегда была и остается основным приоритетом для нашей компании. Мы постарались в яркой, игровой форме сформулировать важные принципы, как младшеклассникам избежать травм или опасных ситуаций.

Крупнейшая горно-металлургическая компания региона при поддержке стражей правопорядка и педагогов разработала специальные двусторонние брошюры для детей. На лицевой стороне размещены правила безопасности при движении по улице, в транспорте, при переходе дорог и играх во дворе без сопровождения взрослых. На оборотной – большое поле для творческой работы с родителями. Предположительно эту часть дети заполнят вместе со взрослыми: нарисуют карту движения в школу, отметят потенциально опасные места (пустыри, трансформаторные будки), заполнят в графах время начала и окончания занятий, укажут контактные данные родителей. Отметим, что сама идея создания подобных памяток принадлежит работникам компании.

Одними из первых полезную новинку опробовали ученики усть-каменогорской средней школы № 15.

– Мне очень понравилось, что можно самой нарисовать схему моего движения от дома до школы, – говорит ученица 4 «Ә» Токанова Акерке. – В памятке есть много полезных правил безопасности, причем и на казахском, и на русском языках.

В Управлении образования высоко оценили акцию.

– Выражаем огромную благодарность нашему социальному партнеру – компании «Казцинк» за заботу о безопасности наших детей, – высказалась заместитель руководителя Управления образования ВКО Айгуль Байжанова.

Глобальная же цель акции по раздаче брошюр в школах – в доступной игровой форме рассказать ученикам об основах безопасного поведения.

– Ценность акции состоит ещё и в том, что полученные учеником знания превратятся в отработанные на практике умения и навыки. А создание карты передвижения до школы может стать очень полезной совместной игрой с родителями, – считает Андрей Лазарев.

Дамир Омаров

Ануар Тюлюбаев