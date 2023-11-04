Участок на перспективу

В селе Малоубинка Глубоковского района прошли общественные слушания по оценке возможного воздействия на окружающую среду «Плана геологоразведочных работ (ПГРР) на Сакмарихинско-Черноубинской площади ВКО» на 2024–2025 годы.

Участие в мероприятии приняли сотрудники местных государственных органов, горно-металлургической компании «Казцинк», общественность и представители средств массовой информации.

План предусматривает проведение поисковых и геологоразведочных работ в пределах трёх участков: Романцовского, Банного, Звёздного.

В перспективе открытие нового месторождения даст мощный импульс социально-экономическому развитию Восточно-Казахстанской области, позволит создать новые рабочие места.

Согласно отчёту оценки воздействия проекта на окружающую среду влияние на флору и фауну минимально.

Александра Исаева