У курсантов экзамены 

В Семее воспитанники военно-технической школы успешно сдали экзамены.

По итогам обучения более 30 воспитанников военно-технической школы сдали экзамены по практическим действиям. Занятия прошли по строевой, огневой, инженерной, физической подготовке и радиационной, химической и биологической защите. На пяти учебных точках выпускники военно-технической школы продемонстрировали свои навыки и полученные знания.

За ходом экзаменов в онлайн-режиме наблюдал генеральный директор РГКП «Военно-техническая школа МО РК» генерал-лейтенант запаса Болат Дарбеков. После окончания военно-технической школы молодые люди могут призваться для прохождения службы по контракту в ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан и другие воинские формирования.

– Я поступил сюда после окончания вуза, – отметил выпускник школы Али Бияхметов. – Преподаватели нас обучили военному делу. Особенно были интересны практические занятия. В военно-технической школе уставной порядок. Постоянно повышаем свой профессиональный уровень. С уверенностью могу сказать, что покажу хорошие результаты по предметам обучения. В дальнейшем планирую призваться в ряды ВС РК и служить Родине.

По итогам экзамена лучший результат по радиационной, химической и биологической защите показал воспитанник Кабір Мерей.

Напомним, что военно-техническая школа предназначена для подготовки военно-обученного резерва. Курсанты изучают основные предметы боевой подготовки в течение 40 дней. По окончании они сдают экзамены по всем предметам. После чего принимают присягу и получают военный билет.

Ева Ким

Семей