Традиция трудиться вместе

Традиция объединяться для решения значимых общественных дел передается из поколения в поколение в наших сёлах. На днях жители небольшого населённого пункта Мамай установили своими силами при въезде в село красивую арку. Она стала неким символом населённого пункта.

В сборе средств на изготовление и установку конструкции приняли участие как нынешние жители Мамая, так и уехавшие из него земляки. Вносили деньги в общую копилку, кто сколько мог. Вышла сумма в 1 млн 100 тыс. тенге. Энтузиасты закупили металл, цемент и другие нужные материалы. Самые мастеровитые из мамаевцев – Архат Оралханов и Ермек Куйебаев принялись за сварочные работы. Изготовление надписи взял на себя их бывший земляк, ныне горожанин Меирбек Советханов. Ему и принадлежит идея с аркой. Когда конструкция была готова, собрались все мужчины села и водрузили её с помощью трактора. От полученного результата совместного труда у всех посветлело на душе.

По словам Архата Оралханова, село Мамай относится к старинным. Проживает в нем порядка 300 человек. Есть новая двухэтажная школа. Традиции взаимовыручки здесь таковы, что, затевая стройку в своём дворе, не нужно никого из сельчан звать на помощь: они придут сами и будут трудиться засучив рукава. Наградой за это им будет простое искреннее спасибо. Вот так единой семьей делят радости и трудности сельчане.

В следующем году они планируют облагородить заброшенный сад и сделать из него парк отдыха. Ещё есть мечта построить всем миром в Мамае мечеть.

Рысбек Жантыкеев

Фото предоставлено жителями с. Мамай

Кокпектинский район