Дела останутся в летописи

Развитие района во многом зависит от его истории, осмысленной летописи. Речь идёт о людях, которые её составляли, – это батыры, акыны, выдающиеся ораторы…

Немалую роль в этом играют патриоты, работающие с одной целью – улучшить благосостояние населения, сделать свою родину ещё сильнее и красивее.

Одним из них является председатель комиссии, контролирующей работу общественного фонда по поддержке культуры и искусства «Парыз» в Абайском районе, секретарь районного маслихата Ерлан Лдибаев. Как считают местные жители, заслуга почётного гражданина Абайского района, обладателя нагрудного знака «Отличник сельского хозяйства РК» Ерлана Лдибаева в процветании родного края неоценима.

К примеру, для возведения памятника великому поэту Абаю Кунанбайулы в селе Караул в честь 90-летия со дня основания Абайского района спонсорами на счёт фонда были перечислены средства в размере более 23 миллионов тенге. Теперь этим архитектурным сооружением любуются люди со всего Казахстана. Также было собрано больше 37 миллионов тенге на возведение памятника Токтамыс батыру Лакаулы и открытие парка в Карауле.

Кроме того, были изданы книги «Дала данышпаны Құнанбай», «Тоқтамыс батыр», «Қаһарман батыр – Тоқтамыс Лақаұлы». Как отметила во время презентации книги «Тоқтамыс батыр», прошедшей в 2019 году, автор Айжан Габдырахманкызы, написать книгу об этом герое она мечтала давно.

– Я счастлива. При поддержке спонсоров эти издания оказались в наших руках в течение нескольких месяцев, – сказала тогда писательница.

В прошлом году в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбайулы фондом было выделено 10,3 миллиона тенге на ограждение мечети Кунанбая кажы, построенной на 130 миллионов тенге при спонсорской поддержке Амана Лдибай тегі.

Также за счёт средств, собранных в фонде «Парыз», на Республиканском государственном предприятии «Казахстанский монетный двор Национального банка РК» изготовлено 500 юбилейных медалей «90 лет Абайскому району» и ещё 500 – «Ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойына сіңірген еңбегі үшін».

Деятельность фонда на этом не остановилась. В текущем году на возведение памятника и площади в селе Кокбай в честь 160-летия со дня рождения акына Кокбая Жанатайулы на его счёт поступило 27 миллионов тенге. Работы идут полным ходом. Отметим, спонсорскую поддержку в этом деле оказали почётный гражданин Абайского района Амантай Мукатаев, депутат районного маслихата Айдар Кокебаев, руководитель корпорации «Ақшың» в Семее Марат Курманбаев, потомок Караменде би Шакаулы Абилкайыр Ошакбаев, меценат Медгат Кулжанов, внук Кокбая Жанатайулы Амангельды Кокбаев.

Вместе с тем за счёт фонда в целях популяризации творчества Кокбая Жанатайулы будет издано 500 экземпляров книги «Абайдан сабақ алдым бала жастан».

Ания Есмухамет

Фото ОВП Абайского района

Абайский район