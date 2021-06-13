Благодарность родным пенатам

Стало доброй традицией, что выпускники школ разных лет не только съезжаются на юбилейные после выпуска даты, но и оказывают посильную помощь родным пенатам. Год от года это движение приобретает всё больший размах.

Нынешнее лето также обещает быть богатым на встречи на школьном дворе, идущие от сердца добрые дела. В Кокпектинском районе уже состоялась встреча выпускников школы села Бастауши, для которых последний звонок прозвенел в 2001 году. Как и везде, это учебное заведение является для Бастауши образовательным, культурным центром.

Школа носит имя великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы, чей 175-летий юбилей казахстанцы отмечали в минувшем году. Поэтому выпускники решили установить во дворе родной школы его бюст. Собрали для этого личные средства и без лишнего шума, суеты реализовали свою задумку. И вот в ходе юбилейной встречи состоялось торжественное открытие бюста Абая.

В другом селе под названием Ульгули-Малши Кокпектинского района после совета выпускников разных лет было решено установить в центре села красивую светящуюся надпись, выражающую любовь к родному краю. Этот проект был реализован при участии всех неравнодушных односельчан, настоящих и бывших, проживающих ныне в селе и в городах.

Вот ещё аналогичные примеры. В селе Тассай, что находится неподалёку от озера Зайсан, юбилейные встречи выпускников проходят каждый год, и всякий раз главным их событием становится доброе дело для малой родины, её сыновей и дочерей.

Выпускники 2001 года начали строить в Тассае волейбольную площадку. Общая стоимость спортивного объекта – 1 млн 200 тысяч тенге. Четыре года назад, в 2017-м, выпускники этого года подарили тассайским малышам детскую игровую площадку. В 2019 году на въезде в село установили светящуюся вывеску с названием.

Через год встреча бывших одноклассников ознаменовалась строительством и открытием молодёжного парка отдыха. В 2020-м в населённом пункте появился ещё один – центральный парк отдыха. В общем, тассайцы на деле подтверждают репутацию очень дружного, сплочённого сообщества. Кстати, здесь проживают трудолюбивые люди, которые занимаются животноводством, земледелием и рыбным промыслом.

По информации отдела внутренней политики Кокпектинского района, в рамках программы «Рухани жаңғыру» сделано немало добрых дел. В школе имени Токана Шайжунусова открыт новый кабинет технологии. В нём установлены современные швейные машинки и другое оборудование для обучения школьников. Все расходы по их закупу и установке взял на себя выпускник этой школы Кастер Какимбек.

Более десяти лет назад он окончил её, вступив вместе со всеми одноклассниками во взрослую жизнь. Получив образование, будущий меценат занялся развитием собственного бизнеса, и это у него получилось. Теперь он считает своим долгом помогать родным пенатам. В 2018 году К. Какимбек вместе со своим одноклассником Дарханом Кобелековым открыли в родной школе шахматный клуб.

В селе Бигаш на общественные средства начато строительство мечети. Глава крестьянского хозяйства из села Самарское решил также подарить родному селу мечеть, вложив в это собственные средства. Начало строительства запланировано на нынешнюю осень.

Кстати, не только ностальгировать по ушедшему детству и юности, но и делом доказывать свою любовь к малой родине предпочитают и в других районах области. К примеру, несколько лет назад в рыбацком селе Аксуат Курчумского района односельчане и те, кто считает это село родным, решили увековечить память фронтовиков-участников Великой Отечественной войны.

Аксуатцы внесли в общую копилку кто сколько смог. Бескорыстно, от чистой души. Кто-то помог со строительными материалами, наиболее мастеровитые взялись непосредственно за строительство. В результате на побережье появился долгожданный монумент, на котором высечены все имена и фамилии рыбаков, ушедших на фронт.

Нет сомнений, что такие примеры есть не только в Восточном Казахстане, но и во всех уголках нашей большой Родины – Казахстана.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район