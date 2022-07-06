Тысячи поклонов солнечному Востоку

Уникальную возможность побывать на месте археологических раскопок и окунуться в древнюю историю нашего края подарила ученикам Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Усть-Каменогорска научно-краеведческая экспедиция «Туған елге тағзым – 2022».

Напомним, «Туған елге тағзым» – уникальный проект, он направлен на совершенствование знаний и расширение кругозора. Ежегодно ученикам НИШ выпадает уникальная возможность посетить исторические места, культурные центры и современные здания нашей страны, собрать ценную информацию для своих исследовательских работ и, конечно, получить незабываемые эмоции и впечатления.

В этом году экспедиция началась с одного из сакральных объектов – государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили». Затем юные исследователи отправились к памятнику эпохи бронзы Акбаур. Так совпало, что именно в этот день там проводились археологические исследования, и ребята смогли воочию увидеть этот процесс.

– Удивительно, что до сих пор учёные делают уникальные открытия, – поделилась одна из участниц экспедиции, ученица 9-го класса Амина Мукаметхан. – Нам было очень интересно посмотреть на работу археологов.

Третий день начался с путешествия в Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. Неподдельный интерес у школьников вызвали личные вещи известных писателей Оралхана Бокея и героя Великой Отечественной войны Касыма Кайсенова.

Экспедиция подарила возможность побывать на предприятиях региона. Так, сотрудники хозяйств Grand fish и «Агрофирма «Интерпоиск» рассказали и показали, в каких условиях выращивают форель и красных калифорнийских червей. Настоящий фейерверк эмоций подарила ребятам прогулка по реке на моторном плоту.

Завершился тур посещением Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина и музея-заповедника под открытым небом.

– Каждый день экспедиции открывал для учащихся что-то новое и интересное, был полон ярких событий и впечатлений, – резюмировала учитель английского языка Азиза Бекбаева. – Они узнали много нового о культурном наследии нашего региона, расширили кругозор, знания по истории, географии, биологии. Безусловно, всё это им пригодится не только во время учебного процесса, но и при создании научно-исследовательских проектов.

Отметим, каждый участник научно-краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым – 2022» получил сертификат.

Александра Исаева

Фото пресс-службы НИШ