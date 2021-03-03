Тысяча лучших 

Талантливых школьников из сёл области отберут на олимпиаде «Мың бала». Приём заявок для участия в Национальной олимпиаде среди учеников сельских школ продлится до 24 марта.

Олимпиада проводится в рамках инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева El Úmiti по выявлению и поддержке талантливой молодёжи, а организаторами олимпиады являются корпоративный фонд «Академия Елбасы» и Министерство образования и науки РК.

– Опыт проведения различных олимпиад показывает малую вовлечённость в них сельских детей. По статистике, в областных и республиканских олимпиадах участвует порядка 13–14 процентов сельских школьников, что связано с уровнем их подготовки и отдалённостью от мест проведения олимпиад. В связи с этим Фонд Нурсултана Назарбаева проводит Национальную олимпиаду «Мың бала», охватывающую исключительно сельских школьников, – сообщил управляющий директор корпоративного фонда «Академия Елбасы» Ануар Жангозин.

Олимпиада состоит из двух этапов. Первый включает в себя оценку логического и пространственного мышления. Тестирование проводится в онлайн-формате. Пять тысяч учащихся, набравших наивысший итоговый балл в разрезе регионов, переходят во второй этап олимпиады.

Во втором этапе участники проходят компьютерное тестирование на оценку академических знаний по математической грамотности, казахскому языку для учащихся на казахском языке обучения, русскому языку для учащихся на русском языке обучения, английскому языку и естествознанию. Этот этап проводится на базе региональных центров тестирования.

Регистрацию для участия можно пройти на сайте 1000bala.elbasyacademy.kz. Приём заявок продлится до 24 марта. Победители олимпиады получат возможность обучаться в специализированных школах для одарённых детей и в онлайн-школе Birge oqý «Академия Елбасы». К участию приглашаются ученики пятых и шестых классов, обучающиеся последние два учебных года в сельских школах страны.

Примечательно, что в минувшем году школьники Восточного Казахстана показали один их самых высоких результатов. 72 школьника из сёл области оказались в числе 1000 счастливцев, которые получили возможность обучаться в ведущих школах страны.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников