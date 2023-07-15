Тысяча и одна возможность

Каким должен быть современный вуз? В условиях новой реальности университеты являются не просто местом, где получают образование и профессию, но и важнейшими площадками развития талантов и играют всё большую роль в реализации возможностей личностного и карьерного роста молодёжи.

Один из таких вузов – Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева. Благодаря грамотной расстановке приоритетов у вуза повысилась академическая репутация, а также узнаваемость на мировом пространстве. О достижениях за прошлый учебный год и амбициозных целях рассказала председатель правления – ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина.

Это высшее учебное заведение является практикоориентированным. То есть специалисты, получившие образование здесь, с лёгкостью устраиваются на работу как в отечественные компании, так и зарубежные. В вузе реализуются программы по заказам предприятий. К примеру, с прошлого года в пилотном режиме действует образовательная программа «Прикладной бакалавриат».

– На её реализацию в Казахстане получили разрешение восемь вузов, в том числе и наш, – подчеркнула Сауле Рахметуллина. – Стартовал прикладной бакалавриат с направления «Транспорт, транспортная техника, технологии». С нового учебного года по заказу одного из предприятий планируется запустить новое – «Цифровые агросистемы».

Развиваясь по международным стандартам, вуз предоставляет студентам возможности получать образование на английском языке и проходить научную стажировку за границей.

Подробнее в нашем материале мы расскажем о позициях ВКТУ имени Д. Серикбаева на международном уровне. Не будет преувеличением сказать, что прошлый учебный год был для вуза прорывным. Он впервые попал в самый цитируемый академический рейтинг великобританского агентства QS Quacquarelli Symonds Limited – QS World University Rankings 2024 и вошёл в ТОП–901-950 лучших университетов мира.

Также вузу присвоено «4 звезды» в международном рейтинге QS Stars. Оценки превосходства университет получил по таким категориям, как преподавание, трудо-

устройство и устойчивое развитие.

Кроме того, вуз впервые вошёл в престижный рейтинг The Times Higher Education Impact, в ТОП-850 в мире и в ТОП-2 в Казахстане. ВКТУ им. Д. Серикбаева был принят в качестве первого полноправного члена ОА инициативы CDIO (conceive, design, implement, operate). Это ориентированные на практику стандарты обучения, разработанные Массачусетским технологическим институтом. Сейчас на основе этого разрабатывается национальная модель инженерного образования.

– Безусловно, высокие рейтинги не самоцель, – отметила Сауле Рахметуллина. – Однако они показывают конкурентное преимущество, делают университет видимым на международном пространстве, а также помогают определить перспективы дальнейшего роста.

Для развития международного сотрудничества ВКТУ им. Д. Серикбаева совместно с Тяньцзиньским университетом откроет в Казахстане «мастерскую Лу Бань». Предполагается совместная подготовка технических специалистов в области автомобильного транспорта с использованием передовых технологий. Завершение проекта и открытие мастерской запланировано на октябрь этого года.

Также на базе вуза создаётся Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых. Соглашение было подписано в рамках форума Казахстанско-Немецких университетов с участием Президентов двух стран – Касым-Жомарта Токаева и Франка-Вальтера Штайнмайера.

– В фокусе сотрудничества три направления – двудипломная подготовка специалистов в области металлургии, машиностроения, геологии, горного дела, обогащения полезных ископаемых, устойчивого развития, наука – совместные исследования, а также создание инновационного кластера науки и производства – совместные проекты, запуск экспериментальных производств, – пояснила Сауле Рахметуллина.

Помимо этого, на базе ВКТУ откроется центр академического превосходства в горно-металлургической отрасли. Также в пилотном режиме совместно с Satbaev University вуз был выбран для реализации проекта «Цифровой университет», который подразумевает создание эталонной модели цифрового университета и в дальнейшем её распространения на вузы страны.

Татьяна Кравченко