Твоя собственность – твоя ответственность

Права и обязанности учредителей агроформирований, сформированных за счёт условных земельных долей, разъяснила в ходе специального брифинга в Региональной службе коммуникаций ВКО руководитель Управления земельных отношений ВКО Надежда Михейлис.

В последнее время участились случаи, когда сельчане борются с ТОО и другими сельхозформированиями за свои земельные паи, которые они получили в частное владение после расформирования совхозов.

– На сегодняшний день существует множество хозяйств, где добросовестно относятся к своим соучредителям: вовремя выплачивают долю с чистого дохода предприятия. И разумно относятся к земельным угодьям: вкладывают средства в удобрения, семена, получают хороший урожай и выгодно его реализуют. Однако есть и те, кто забывает о своих обязательствах, пряча доходы и всю информацию по деятельности товарищества с ограниченной ответственностью от своих пайщиков-соучредителей, – отметила Надежда Михейлис.

Руководители ТОО пользуются тем, что пайщики в большинстве своём – люди мало знакомые с тонкостями законодательства. Это обычные сельчане, которые всю жизнь работали в поле, на ферме, а свою долю в виде земельного надела отдали, поддавшись на уговоры.

При этом пайщики, отдавшие свой земельный надел в доверительное управление, являются соучредителями этого предприятия, обладают целым рядом прав и обязанностей, которые прописаны в Законе РК «О товариществах с ограниченной ответственностью».

Так, в соответствии с законодательством, пайщики имеют полное право участвовать в управлении делами предприятия, получать информацию о его деятельности и знакомиться с бухгалтерской и иной финансовой документацией в порядке, предусмотренном законом и уставом ТОО.

Но и это ещё не всё. Как полноправные соучредители, пайщики имеют право на свою долю от чистого дохода, в соответствии с долей своего участия в деле. Кроме того, пайщик может получить стоимость части имущества ТОО при его ликвидации после того, как предприятие рассчиталось со всеми кредиторами и по всем обязательствам. Кстати, эта доля может быть выражена не только в деньгах, но и в натуре, если на то будет иметься решение общего собрания соучредителей ТОО.

– Отмечу, в любой момент пайщик может по доброй воле и желанию выйти из состава ТОО вместе со своим земельным наделом. Для этого в уставе предприятия должен быть обязательно прописан весь механизм отчуждения земельного участка, – проинформировала Надежда Михейлис.

Увы, но далеко не каждый руководитель сельскохозяйственного ТОО твёрдо соблюдает букву закона. Наоборот, немало случаев, когда исполнительный орган ТОО не только доходами делиться с пайщиками не желает, так ещё и информацию о своей деятельности и финансовых потоках скрывает от своих соучредителей за семью печатями. И люди тщетно пытаются доказать свою правоту, обращаясь в многочисленные государственные структуры.

– Дело в том, что, согласно действующему законодательству, государственные органы и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность агроформирований. Порядок распределения чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью между его участниками определён статьёй 40 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», – разъяснила руководитель Управления земельных отношений ВКО.

Так, в законе указано, что любой участник товарищества с ограниченной ответственностью вправе требовать проведения за свой счёт аудита финансовой деятельности товарищества. Также аудит может быть назначен решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица либо участника товарищества.

Однако этими возможностями пользуются далеко не все соучредители сельхозформирований. Многие сегодня лишились своей земли, поскольку недобросовестное руководство ТОО, заложив чужую землю, отданную им в доверительное управление в качестве залогового имущества, не расплачивалось по долгам оформленного кредита, что приводило к банкротству и изъятию залогового имущества в счёт долга. Земли, перешедшие банку, становились его собственностью и реализовывались уже с аукциона. То есть собственники, доверившиеся ТОО, теряли своё имущество, свои земельные паи, вернуть которые уже невозможно.

– Чтобы ситуация не повторилась, я призываю пайщиков внимательно относиться к своей собственности, присутствовать на всех собраниях товарищества, отстаивать свои интересы в правовом поле и быть внимательными при подписании каких бы то ни было документов, – посоветовала Надежда Михейлис.

Екатерина Гуляева