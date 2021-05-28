Творить добро легко

«Если человек действительно хочет помогать окружающим, ничто не может стать ему помехой. Нехватка времени и сил – это всего лишь отговорки», – считает волонтёр, председатель общественного фонда Qainar Айбота Шанжын.

Как известно, по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева 2020 год был объявлен Годом волонтёра. Это дало новый виток развитию добровольческих организаций и культуры безвозмездной помощи в целом. В 17 городах республики открыты филиалы общественного фонда «Лига волонтёров Казахстана», главный штаб которого находится в Нур-Султане.

Так, в прошлом году в областном центре появился фронт-офис Лиги волонтёров Усть-Каменогорска. Его председателем стала студентка образовательной программы «Химия» Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова Айбота Шанжын.

– Изначально нас было очень мало. Сейчас в наших рядах около 500 волонтёров. В основном это студенты, есть также школьники и представители рабочей молодёжи. На данный момент самому старшему члену волонтёрского сообщества 38 лет, а самому младшему – 15, – рассказала Айбота.

Сейчас организация, работающая под чутким руководством Айботы Шанжын, называется общественный фонд Qainar. Неважно, какое название носит это сообщество, главное, что ребята, являющиеся его частью, совершают добрые поступки и стараются тем самым сделать мир лучше.

За время своего существования ОФ Qainar успел сделать немало добрых дел для жителей региона. Волонтёры организовали фотовыставку «Дәрігерлерге рахмет» («Спасибо врачам») внутри одного из надземных переходов Усть-Каменогорска. Там были развешаны плакаты с фотографиями медицинских работников, оказавшихся на передовой в борьбе с COVID-19. В разгар пандемии ребята шили маски и раздавали их горожанам. Также в зимнее время они раздавали еду работникам, чистящим снег. Недавно помогли семьям, пострадавшим от пожара в Риддере.

Проводилось множество благотворительных акций и экосубботников. При этом каждое из этих событий стало важным этапом в жизни молодых людей. Они не просто выполняли определённую задачу, но и совершали поступки, формирующие их личность.

– Помогаем разным людям – пенсионерам, многодетным, инвалидам, сиротам. Они рассказывают нам свои истории из жизни. Слушая их, мы получаем бесценный опыт – умение ценить то, что имеешь, – поделилась Айбота Шанжын. – Три года назад я впервые побывала в детском доме, выйдя оттуда, сразу же позвонила своей маме и сказала, что люблю её. Также бываем в домах престарелых, где бабушки и дедушки встречают нас как своих родных внуков, в Доме мамы. Где бы мы ни были, стараемся вынести из всего урок.

Информацию о нуждающихся в помощи гражданах волонтёры получают от Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan, ВКОФ молодёжного крыла Jas Otan при партии Nur Otan и Молодёжного ресурсного центра ВКО. Часто люди обращаются к ним посредством социальных сетей. Добровольцы в свою очередь никогда не отказывают в помощи и стараются сделать всё, что в их силах.

За свои благородные дела волонтёры Усть-Каменогорска были удостоены различных наград. В том числе благодарственных писем Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, Главы государства Касым-Жомарта Токаева, первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека. Кроме того, в их активе премия акима ВКО в номинации «Лучшая молодёжная организация года» и премия акима Усть-Каменогорска в номинации «Лучшая волонтёрская организация года», полученные в прошлом году.

По мнению председателя общественного фонда Qainar, именно Год волонтёра дал мощный импульс развитию волонтёрского движения в стране. Со стороны государства добровольцам было уделено большое внимание.

– Раньше, когда речь шла о волонтёрах, люди представляли себе массовку, которая танцует и размахивает флагами. Думаю, в последние годы общество изменило своё мнение. Стало ясно, что волонтёры – это люди, добровольно помогающие нуждающимся в поддержке, работающие лишь по велению своего сердца, – говорит она. – В результате, убедившись в наших намерениях и увидев нашу работу, к нам начали обращаться представители бизнеса и оказывать спонсорскую поддержку в проведении благотворительных акций. Нас мотивирует, что есть люди, которые доверяют нам и ценят нашу работу.

Каких-либо денежных вознаграждений за свои поступки представители ОФ Qainar не ждут. Волонтёрство – это хобби, которому они отдают свободное время.

На вопрос, не сложно ли совмещать учёбу, работу и добровольческую деятельность, Айбота отвечает: «Студенчество – это время экспериментов, время постоянного движения вперёд. Если не будем развиваться сейчас, то когда мы это сделаем? Это самый удачный момент, чтобы заняться общественно полезной деятельностью».

Двери общественного фонда Qainar всегда открыты для людей, готовых вступить в ряды волонтёров. Стать частью добровольческого движения Усть-Каменогорска может любой желающий в возрасте от 14 до 50 лет. Обратиться по всем интересующим вопросам можно по телефону 8(777)279-14-75.

Гульжан Естаева

Фото общественного фонда Qainar