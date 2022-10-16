Творческий путь. Начало

В областном музее искусств прошёл финисаж выставки «Начало» художника Ирины Усовой.

В изобразительное искусство Ирина пришла относительно недавно. Это её первая персональная выставка, которая, к слову, прошла весьма удачно. В малом зале Восточно-Казахстанского музея искусств экспонировались более 40 картин, написанных на холстах маслом и акрилом. Интересно, что все эти работы художник создала всего за один год.

Обычно на страницах «Рудного Алтая» освещаются именно вернисажи. В этот раз мне посчастливилось побывать на не менее интересном мероприятии – финисаже. В ходе торжественного закрытия выставки были подведены итоги, прозвучало множество слов благодарности и напутствия в адрес художника.

– В музее искусств мероприятие в формате финисажа проводится нечасто. Сегодня как раз такой случай. Выставка живописных картин Ирины Усовой «Начало» работала в нашем музее в течение месяца. За это время её посетили более 300 человек. Среди них были учащиеся и преподаватели детской школы искусств «Жұлдыз», художники и журналисты, – сказала куратор выставки Лариса Мартынова.

Мнения зрителей о представленных работах сходятся в одном – картины очень яркие и сочные, дарящие приятные впечатления и позитивные эмоции. Здесь вы увидите много фруктов и цветов, а ещё изумительные пейзажи.

– Сейчас Ирина Усова учится технике, законам перспективы, колористике и композиции у других художников, поэтому пишет только копии. Она считает, что такая учёба – необходимый этап в постижении азов мастерства. Уже на следующий год она планирует написать собственные творческие работы в жанре пейзажа, – говорит Лариса Мартынова.

Удивительно, но профессия Ирины отнюдь не связана с творчеством. Уроженка Усть-Каменогорска училась в строительном техникуме по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а после в Восточно-Казахстанском техническом университете освоила специальность «Экономика и менеджмент в строительстве». С 2001 года она работала на Ульбинском металлургическом заводе.

Несколько лет назад Ирина потеряла трудоспособность. Это полностью поменяло её жизненный уклад. На протяжении шести лет она находилась в поиске себя и занятия, которое вдохновляло бы её и помогало самовыражаться. Этим делом, дарящим удовольствие и душевную гармонию, оказалось рисование. В 2019 году наша героиня купила себе мольберт, а в 2021-м начала участвовать в онлайн-мастер-классах художника Ольги Базановой.

– С Ольгой Базановой я познакомилась в Instagram. Мне сразу понравилось, что на уроках она всё очень просто объясняет. Свою первую картину по её мастер-классу я написала за три часа, – поделилась Ирина Усова. – Вместе со мной в мастер-классах дистанционно участвовали жители Англии, Америки и даже Африки. Она обучает больше 60 тысяч человек по всему миру.

На столь важном событии для художника присутствовало много гостей, в том числе её родственники и друзья. Своё мнение о представленных работах выразила бывший учитель средней школы № 1, где училась Ирина, Елизавета Крыгина.

– Все картины изумительны. За ними я разглядела богатый внутренний мир. Человек с пустой душой, без переживаний и эмоций, не может за короткий срок создать такие произведения, – отметила она.

Присоединяется к этим словам мама главной звезды выставки, Татьяна Усова, добавив, что очень рада за дочь, которая смогла найти дело по душе.

Трудолюбие Ирины и её увлечённость искусством не оставили равнодушной и молодого художника, члена Союза художников Казахстана Ольгу Плотникову.

– Я поражена трудолюбием Ирины. Так много картин за один год не каждый художник может написать, – подчеркнула Ольга. – Желаю ей с таким же рвением продолжать свой творческий путь, развиваться в этом направлении и достигать новых высот.

Особое настроение финисажу придали музыкальные выступления учащихся Восточно-Казахстанского училища искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных Ерасыла Альхана и Тилекжана Раджанулы. Также во время мероприятия Ирине Усовой вручили сертификат о проведении выставки и каталог международного пленэра от имени руководства музея.

Напомним, ознакомиться с выставкой все желающие могут в онлайн-формате на странице Восточно-Казахстанского музея искусств в Instagram.

Гульжан Естаева

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