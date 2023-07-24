Цифровые фишки высокой моды

Грандиозное событие в мире моды Eurasian Fashion Show состоялось в Восточно-Казахстанской области. Международные fashion-эксперты, а также отечественные дизайнеры, в том числе из нашего региона, впервые представили свои коллекции.

«В Усть-Каменогорске есть мода, красивые люди и талантливые дизайнеры» – эта фраза стала лейтмотивом мероприятия, на котором собралось немало звёздных гостей. В их числе – fashion-продюсер, CEO Kazakhstan Fashion Week, Azerbaijan Fashion Week, Tajikistani Fashion Week Саят Досымбаев; международная судья по макияжу, основатель Asia make up School Марина Рузахунова, а также продюсер и директор Turkie Fashion Week Эмрах Кайхан. К слову, показы в Усть-Каменогорске транслировали на турецком телевидении.

– Идея организовать показ моды в Усть-Каменогорске пришла после того, как мы побывали на Kazakhstan Fashion Week в Шымкенте, – поделилась организатор Eurasian Fashion Show Лилия Каирова. – Мы решили показать всему миру, что у нас есть мода и дизайнеры, уровень которых ничем не уступает зарубежным. Параллельно мы планируем развивать внутренний туризм среди представителей мира моды. До показа с гостями побывали на Сибинских озёрах. Они в восторге от нашей природы, культуры и традиций.

Забегая вперёд, отметим, что все модели, которые примерили наряды известных брендов, – из нашего региона.

СТИЛИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ…

Мода – это свобода быть собой. Коллекции дизайнеров, представленные в двухдневном показе, в очередной раз подтвердили это.

Те, кто следит за стилем и высокой модой, знают, что дизайнерские тенденции переменчивы. Однако всё, что накоплено историей за многие десятилетия, – фасоны нарядов, расцветки и аксессуары – время от времени возвращаются и становятся трендами. Не исключение и этнический стиль. Благодаря своей самобытности он является отражением многовековых народных традиций, а в сочетании с новаторством приобретает новое звучание.

Со своей коллекцией одежды в этностиле гостей мероприятия познакомила модельер из Шымкента Алия Жуман.

– Спасибо Всевышнему за вдохновение, которое он мне дарит, – поделилась Алия Жуман. – Долгое время не могла найти себя, выйти за пределы своих возможностей, но теперь я счастлива представить лёгкие летние образы, которые подойдут всем, особенно моделям plus size, на которых я ориентируюсь. Ведь каждая женщина мечтает о своём стиле, который подчёркивал бы её индивидуальность.

Как известно, стиль человека отражает его характер. Одежда, которую создаёт дизайнер из Челябинска (РФ) Мария Сергеева, создана для ярких, харизматичных личностей, которые готовы разрывать шаблоны. Модели дефилировали на подиуме в дерзких нарядах под живое исполнение певца BLACKRAGE.

Свои образы на показе представила дизайнер из Алматы Аида Кауменова, которая имеет большой опыт в индустрии моды. Её коллекция – это гармоничное сочетание традиций и современных тенденций.

– Люблю принты, вдохновлённые природой и достопримечательностями нашей страны, – отметила дизайнер. – Миссия компании – сохранить традиции и культуру нашего народа, создавая изделия высокого качества. Основной источник – наша земля, природа и история.

ЦИФРОВОЙ ЛУК

Представить свои коллекции выпала возможность и усть-каменогорским дизайнерам.

Основатель Sholpan аtelier Бота Якупова удивляла гостей нежными образами свадебных нарядов. Каждое платье – воплощение женственности, лёгкости, элегантности и уникальности. Кстати, сохранение индивидуальности каждой невесты – главная составляющая работы ателье, возможно, поэтому за платьями сюда приезжают со всех уголков Восточно-Казахстанской области.

Как насчёт виртуальной одежды? Нет, это не ошибка, как на первый взгляд подумает читатель. Пандемия 2020 года существенно повлияла на распространение цифровых технологий, в том числе и в модной индустрии. Сегодня дизайнеры всё чаще создают коллекции, используя цифровые возможности, а организаторы крупнейших недель моды проводят дефиле на аватарах в виртуальной среде.

Одной из первопроходцев в digital-моде не только в Усть-Каменогорске, но и Казахстане является Надежда Лаппа. В fashion-индустрии она более двадцати лет. На Eurasian Fashion Show прошло традиционное дефиле дизайнера, и была представлена цифровая коллекция.

– Занимаемся созданием одежды от цифрового прототипа до реального образца, – рассказала Надежда Лаппа. – То есть весь дизайн, крой создаётся в виртуальном мире, производится посадка изделия, всё корректируется, чтобы в итоге создать идеальное лекало и по нему шить. Для этого, конечно, пришлось освоить цифровые навыки. Но в век стремительно развивающихся технологий они не будут лишними. Каждое изделие – отдельный образ. Они не повседневные, а предназначены для особого случая, чтобы подчеркнуть женскую красоту.

…Первый международный показ в нашем регионе имел успех. Участники и гости обменялись бесценным опытом, завели полезные знакомства, а также выразили желание, чтобы подобные мероприятия проводились регулярно. Это, безусловно, придаст импульс развитию отечественной fashion-индустрии, и на модном небосклоне появятся новые бренды.

Татьяна Кравченко