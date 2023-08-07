Труба — дело

Новую вентиляционную систему для улавливания угольной пыли устанавливают в рамках капитального ремонта на Риддер ТЭЦ.

Вентиляционная система или аспирация представляет собой трубопровод, по которому пыль от транспортно-технологического оборудования с потоком воздуха будет собираться для дальнейшей утилизации на золоотвал. В настоящее время полным ходом идёт сборка и монтаж оборудования.

Система аспирации будет действовать в галерее топливоподачи на самом верхнем уровне здания ТЭЦ. Специалисты предприятия называют его двадцатой отметкой из-за расположения на уровне 20 метров от уровня земли. Сюда по конвейеру поступает уголь и распределяется по бункерам. Потому это место называется бункерной галереей. У каждого котлоагрегата свой такой бункер. У котлов среднего давления один, а у котлов высокого давления – по два.

Именно в бункерной галерее 23 марта этого года в районе одного из котлов произошёл хлопок. Авария случилась из-за неудовлетворительного состояния вентиляционной системы.

Как рассказал представитель генерального подрядчика ТОО «Перспективная технология» Александр Матвиенко, система вентиляции на тот момент была в очень плохом состоянии, её практически не было. Это и привело к большой концентрации воздушно-пылеугольной смеси.

– При подаче угля в воздухе образуется пыль, – пояснил он. – При нормальной эксплуатации станции воздух должен увлажняться, должны работать аспирационные установки. После установки всего необходимого оборудования ситуация на этом участке в корне изменится.

По словам Александра Матвиенко, в рамках полного обновления аспирационной системы Риддер ТЭЦ уже установлены вытяжные вентиляционные зонты, электродвигатели и другие вспомогательные механизмы.

Ерик Абитов