Трамплин для создания бизнеса

Хотя фермерство относят к малым формам хозяйствования, именно эти люди непосредственно влияют на ритм и уровень жизни в сельской местности.

Все больше молодых людей стали переквалифицироваться в фермеры. Их стимулируют гранты, которые государство предоставляет на развитие собственного дела.

Для начинающего сельского предпринимателя из Глубоковского района Акимжана Махамбета получение гранта послужило трамплином для создания собственного бизнеса. Получив весьма внушительный стартовый капитал в полмиллиона тенге, молодой человек создал животноводческую откормочную площадку.

Прежде чем прийти к этому решению, Акимжан определялся с выбором нишы для своей деятельности. После обучения в Таразском колледже железнодорожного транспорта отслужил в армии, затем заочно поступил в университет на юридический факультет. Молодой человек тщательно изучал предложения рынка труда в поисках «места под солнцем». А когда обзавелся собственной семьей, твердо решил работать на себя.

Конечно, открытие личного бизнеса – дело долгое и кропотливое. Нужно взвесить все за и против, трезво оценить свои силы и возможности. У Акимжана Махамбета это получилось.

– Для реализации задуманного, прежде всего, нужен был стартовый капитал, – рассказывает он. – Узнав, что есть специальные программы поддержки для начинающих предпринимателей, я обратился за помощью в Палату предпринимателей «Атамекен» в Таразе. Там меня выслушали, направили в Центр обслуживания предпринимателей, работающий при Палате, помогли составить бизнес-план. Там же мне дали всевозможные рекомендации, проконсультировали юристы, бухгалтеры, маркетологи. В Палате я обучился в бизнес-школе, прошел крат-

косрочные курсы для предпринимателей, получил сертификат, благодаря которому в дальнейшем принял участие в конкурсе на получение гранта фонда «Даму».

Условия получения специального гранта на развитие сельского хозяйства достаточно просты: нужно быть зарегистрированным индивидуальным предпринимателем в течение одного года, предъявить убедительный бизнес-план, соответствовать критериям.

В это время молодая семья переехала в поселок Глубокое. Срочно надо было решать вопрос с работой, ведь супруги уже ждали пополнения.

Утвердившись в своем решении заняться сельхозпроизводством, Акимжан вновь обратился в Палату предпринимателей, но уже в Глубоковский филиал. Стал оформлять бизнес-проект, чтобы получить грант.

Грант хотят получить многие начинающие и бывалые бизнесмены, однако не всем это легко дается. Нужно пройти конкурсный отбор. Акимжан говорит, что потратил много времени и сил на подготовку проекта. Но он упорно шел к поставленной цели и не боялся риска.

На развитие откормочной площадки Акимжан выиграл грант в размере полумиллиона тенге. На эти средства молодой предприниматель закупил коров, отправил их на летний отгон. Сейчас в его в домашнем хозяйстве содержатся козы и лошади, которые обеспечивают семью молоком, мясом.

Его животноводческое «детище» еще небольшое, и дохода от него немного, поэтому Акимжан берется за любую возможность заработать. К примеру, занимается доставкой односельчанам органического удобрения, которое «производят» животные в его хозяйстве.

– Удивляюсь, когда кто-то жалуется на отсутствие работы, – говорит сельский бизнесмен. – На самом деле, если человек хочет заработать и у него есть цель, то он непременно добьется успеха. Конечно, это непросто. Главное – не бояться трудностей. А государство в этом обязательно поможет.

В ближайшее время Акимжан планирует подать заявку на получение еще одного гранта для увеличения поголовья. В ближайшей перспективе у него – выращивание молодняка.

– Закупать коров собираемся в племенном хозяйстве, – со знанием дела говорит животновод. – Считается, что там они лучшие, дают много молока. Сначала молоко будем сдавать в молокоприемные пункты, а в дальнейшем планируем заняться глубокой переработкой сырья в масло и сыр.

Акимжан не исключает возможности получения еще одного гранта для осуществления задуманного.

– Наше сотрудничество с Палатой предпринимателей станет постоянным, – с оптимизмом продолжает разговор молодой фермер и уже серьезно заключает: – Господдержка – реальная возможность начать свой бизнес без больших вложений, надо только грамотно выстроить стратегию.

К слову, выстраивать стратегию у Акимжана получается отлично.

– Молодым людям, которые видят себя предпринимателями, хочу пожелать решительности – смело браться за дело, работать и верить в то, что все обязательно получится. Нужно участвовать в программах, которые предлагает государство, это поможет разложить все этапы создания бизнеса по полочкам, выработать план действий, а главное, приобрести уверенность в своих силах, – говорит предприниматель.

Много планов и задумок у семьи Махамбета. Люди они трудолюбивые, неугомонные. А еще можно добавить – уважаемые. Именно такие и нужны сейчас в селе, чтобы малыми ручейками наполнялась экономика района в большую полноводную реку и жизнь людей улучшалась.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район