Только смелым покоряются моря

В Усть-Каменогорске состоялись торжественные проводы 50 призывников осеннего призыва, которые направились служить в войсковую часть 29011 Военно-морских сил ВС РК города Актау.

Символично, что мероприятие, посвящённое 30-летию Вооружённых сил Республики Казахстан, состоялось у памятника первому министру обороны РК, Халык Қаhарманы, Герою Советского Союза, стоявшему у истоков создания Вооружённых сил нашей страны, – Сагадату Нурмагамбетову.

Проводить ребят в ряды казахстанской армии пришли родители новобранцев, военно-служащие и ветераны.

– День призыва в армию в жизни каждого настоящего мужчины один из самых памятных. Это сложный и в то же время очень ответственный шаг. Уверен, что армейские ряды пополнятся настоящими патриотами нашей Родины, которые продолжат славные традиции отцов и дедов. Национальная безопасность – наше бесценное богатство, и сегодня вы принимаете на себя обязанность защищать главные ценности нашей страны: мир, спокойствие и стабильность, – напутствовал новобранцев заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев. Он пожелал молодым солдатам удачи, успехов и самоотверженности в службе.

Также с поздравительной речью обратился к призывникам первый заместитель руководителя Департамента по делам обороны ВКО Даурен Бозбалаев.

– Военная история суверенного Казахстана имеет глубокие корни, наши предки защитили и сохранили для нынешнего поколения богатую и большую территорию, занимающую девятое место в мире. Вооружённые силы современного независимого Казахстана являются гарантом стабильности, мирного существования и динамического развития государства. Молодые солдаты, главное предназначение мужчины – защищать Родину и свою семью, будьте достойными продолжателями славных традиций наших отцов и дедов, которые не жалели жизни ради будущих поколений, – отметил Даурен Бозбалаев.

Своё напутствие сыновьям высказали и матери будущих солдат.

– В этот торжественный день хочу поздравить призывников и их родителей. Я очень рада, что мой сын будет служить в Военно-морских силах Казахстана. Желаю вам терпенья, сил и мужества, чтобы с достоинством пройти этот путь. А мы, родители, будем вами гордиться, – сказала мама одного из призывников, Зухра Оразаева.

Это событие оказалось не менее волнительным и для самих новобранцев, ведь на целый год они покидают родной дом, своих родных и близких. Но у ребят всё же больше ожиданий, чем тревог.

– Я сам выбрал это направление, хотел служить на флоте. Сегодня чувствую себя прекрасно, уверен, что за год службы стану сильнее как физически, так и морально, – говорит 18-летний Давид Богомолов.

После всех выступлений и поздравлений собравшиеся отдали дань уважения легендарному генералу, возложив цветы к его памятнику.

Завершился осенний «День призывника» праздничным концертом. Известные артисты области Дарын Бисаринов, Нургуль Кабдоллаева, Айжан Рахимбекова и Талант Манат исполнили для будущих военнослужащих и их родителей патриотические песни о Родине, им подпевали все присутствующие.

Справочно: с начала 2022 года 1070 восточноказахстанцев пополнили ряды Вооружённых сил Республики, Национальной гвардии, Пограничной службы Министерства обороны. В том числе

36 курсантов из ВКО поступили в высшие военные учебные заведения страны, 250 призывников поступили в военно-техническую школу. В текущем году в рамках осеннего призыва служить в армии отправились 1315 молодых восточноказахстанцев.

Аяужан Утеулинова

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