Тепло пришло 

Больше миллиона тонн угля поставлено для жителей Восточного Казахстана.

Подготовка к отопительному сезону проходит по плану. Подключение к теплоснабжению объектов социальной сферы и многоэтажных жилых домов ВКО началось с 25 сентября.

По информации областного управления энергетики и ЖКХ, объекты бюджетной сферы подготовлены и обеспечены углём на 100 процентов.

Особое внимание уделяется вопросу заготовки топлива на теплоисточниках и объектах жизнедеятельности. На ТЭЦ и теплоисточниках области накоплено 290 тыс. тонн, или 140 процентов от эксплуатационного запаса. Поставка осуществляется согласно заключенным договорам.

Общая потребность угля для населения на отопительный период составляет 1 123,6 тыс. тонн. Поставлено 1 101,7 тыс. тонн угля, или 98 процентов.

Все объекты жизнедеятельности области готовы к началу отопительного сезона.

Дарья Антон