Выполняя поручения Президента

Тепло, ещё теплее…

18.03.2023
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Фото Аяужан Утеулиновой

Комплексный план развития ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» необходимо привести в соответствие с правительственной программой «Тариф в обмен на инвестиции».

Об этом в рамках встречи с руководством станции сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Напомним, на сегодняшний день вопрос модернизации теплоисточников является актуальным не только для региона, но и для Казахстана в целом. Именно поэтому в рамках реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева разработана программа, которая позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций и тем самым повысить надёжность работы энергосистемы. «Тариф в обмен на инвестиции» – это инициированная Правительством страны программа, призванная обеспечить ежегодное привлечение 400 миллиардов тенге в энергосферу в качестве инвестиций, а также снизить износ генерирующих мощностей на 15% к 2035 году.

Представители УК ТЭЦ рассказали, что на предприятии в настоящее время работают девять котлов и восемь турбин, численность персонала – 560 человек. При этом станция обеспечивает производство тепловой и электрической энергии для крупных промышленных предприятий и 80 процентов жилищно-коммунального сектора Усть-Каменогорска. В 2022 году предприятие выполнило ремонт основного и вспомогательного оборудования, в том числе реализовало ряд крупных проектов, таких как реконструкция паропровода 31,5 ата, замена питательных трубопроводов высокого давления 5–7 очереди, произведена модернизация РЗА линий Л-137 и ЛП 110кВ. Проведена масштабная работа по проекту замены главного паропровода 140 ата (завершён второй этап). Выполнены капитальный ремонт котлоагрегатов ст.№10 и 14, турбоагрегата ст.№6, ст.№8, ст.№9 и ст.№10, капитальный ремонт золопроводов, успешно завершён текущий ремонт котлоагрегатов ст.№7, №8, №9, №11, №12, №13, турбоагрегатов ст. №4, №7, №12. В данный момент имеется инвестиционный проект по строительству ещё одного котла высокого давления, поскольку, по мнению специалистов, на теплоисточнике всегда должен быть резервный котлоагрегат. Также предусмотрены проекты капитального ремонта двух котлов – высокого и среднего давления и текущего – для всех остальных агрегатов станции.

– Эти работы позволят УК ТЭЦ полностью подготовиться к новому отопительному сезону, – подчеркнул Даниал Ахметов. – К слову, недавно на предприятии была масштабная проверка, которая не выявила серьёзных нарушений. Отмечу, что существующий комплексный план развития ТЭЦ необходимо привести в соответствие с программой «Тариф в обмен на инвестиции».

В 2023 году планируется инвестировать в станцию более шести миллиардов тенге. Руководство станции отмечает, что за последние пять лет суммарная выработка тепловой и электрической энергии выросла на 16,8 процента по сравнению с предыдущей пятилеткой. Это стало возможным благодаря вложению средств в реконструкцию, модернизацию, капитальные ремонты всего оборудования.

Однако следует сказать, что областной центр динамично развивается, это касается и сферы жилищного строительства, темпы которого с каждым годом растут. В Усть-Каменогорске появляются новые микрорайоны, а это означает, что УК ТЭЦ необходимо наращивать мощности для бесперебойного обеспечения населения и предприятий тепло- и электроэнергией.

Дарья Штейн

Фото Аяужан Утеулиновой

18.03.2023
749

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