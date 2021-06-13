Тепло без потерь

Ремонт котельных в Семее планируют завершить к 15 августа.

В рамках рабочей поездки в Семей аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов ознакомился с ходом ремонта и реконструкции городских котельных.

Как отметил глава региона, на сегодняшний день здесь ведутся работы не только по ремонту текущего оборудования, но и увеличению мощности котельных, чтобы восполнить дефицит гигакалорий и не повторить ошибок прошлого отопительного сезона.

– Мы учли все недочёты отопительного сезона 2020–2021, деньги выделены заранее, к 1 сентября все котельные города будут готовы к работе. Так, например, мощность центральной котельной будет увеличена на 200 гигакалорий. Кроме того, в рамках реконструкции автогужевого моста рассматривается вопрос проведения по нему тепломагистрали. В котельной «Центр», где дефицит составлял более 70 гигакалорий, ремонт оборудования закончится уже к 15 августа. Два котла из четырёх сейчас на ремонте, к остальным приступят чуть позже, – сказал Даниал Ахметов.

Как отметил аким области, особое внимание будет уделено котельной «РК-3», поскольку она обеспечивает теплом новый микрорайон – Карагайлы. Необходимо увеличить её мощность, чтобы покрывать потребности новых строящихся объектов.

– Серьёзные вопросы возникают по теплопотерям, они колоссальны и приносят убытки в размере полутора миллиардов тенге в год, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Нужно разобраться в ситуации. Кроме того, я поручил специалистам соответствующих ведомств провести детальный аудит и проверку абонентов. Есть факты, что некоторые объекты подключились к теплосетям нелегально и не платят за потребляемую энергию.

Как отметил аким области, масштабная реконструкция котельных позволит не только избежать повторения ситуации прошлого отопительного сезона, но и вырабатывать необходимый объём электроэнергии, покрывающий все потребности.

Наргиза Омарканова

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Семей