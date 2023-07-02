Телевидение – это просто космос!

В этом году исполнилось 65 лет со дня открытия Усть-Каменогорской студии телевидения. Для тех, кто не знает, подскажем: «голубой экран» в Восточном Казахстане является одним из лучших в республике.

Телевидение Востока всегда входило, как минимум, в тройку лидеров в Казахстане благодаря своим прочным традициям, заложенным прежними поколениями коллег. На наш взгляд, главными причинами успеха УК ТВ были и остаются правильный, системный подход к новому делу, к стратегии, тактике развития перспективной отрасли СМИ, а ещё грамотное использование достижений технического прогресса, создание и совершенствование собственной школы тележурналистики, особенного творческого стиля.

Обо всём этом можно узнать из истории создания и развития студии ТВ, но наша задача поделиться личными впечатлениями, вынесенными за несколько лет работы в УК ТВ, ВК ТВ, ТВ и РВкомитете, ВК телерадиокомпании. Проще говоря, моя журналистская карьера началась именно здесь 2 августа 1988 года после окончания в КазГУ факультета журналистики, единственного на тот момент заведения в стране по подготовке журналистов.

Благодаря телевидению удалось объездить и увидеть своими глазами весь Восточный Казахстан, а при помощи видеокамер показать зрителям то, что не всегда и не везде доступно аудитории, кроме как у экрана. Затем последовала работа на Казрадио, далее – в областной газете. Одним словом, во всех видах средств массовой информации. Но именно работа на ТВ стала фундаментом, на который человек опирается всю дальнейшую жизнь и деятельность, в рамках своей профессии, избранной однажды и навсегда.

Магия экрана

Приход на студию ТВ у нашего поколения совпал с началом эпохи перемен, о необходимости которых тогда энергично и эмоционально пела со сцены группа «Кино». Надо признать, что ВК телевидение уже на тот момент было настоящим властителем дум, находилось на острие событий, опережало своё время. Имеется в виду творческий потенциал, выбор, раскрытие темы, привлекающей зрителя к «голубому экрану», доверие к авторам, обратная связь, авторитет студии, а самое важное – это высокая действенность телевизионных выступлений.

Всё это было крайне востребовано в конце 80-х и начале – середине 90-х годов, когда эпоха перемен была в разгаре. Телевидение чувствовало и очень оперативно, в силу своей специфики и технологии, отвечало на животрепещущие вопросы времени и запросы общества. Об этом скажем чуть позже, а пока хотелось бы вспомнить о первых шагах в профессии и об уроках старших коллег.

Значимую роль в приёме на студию и приобщении к работе тележурналиста сыграли в то время председатель ВК облтелерадиокомитета Юрий Окшин и опытнейший директор телестудии Галина Минаева. С самого первого дня работы в коллективе они создали все условия, необходимую атмосферу, чтобы выпускник вуза быстро адаптировался на своём рабочем месте, понял и освоил азы профессии тележурналиста. В то время они сами появились на экране, вели передачи в прямом эфире или в режиме видеозаписи, могли любому сказать: «Делай как я», а в идеальном случае: «Делай лучше, чем я».

Традиции УК ТВ

По меркам Усть-Каменогорска журналист на ТВ должен был уметь всё или практически всё. Находить темы, готовить сценарии, выезжать на киновидеосъёмки, затем писать тексты сюжетов и передач, работать перед камерой, пользоваться микрофоном, вести прямые трансляции с разных событий – политических, культурных, спортивных… Отрабатывать дикцию, следить за внешним видом, формой одежды для каждого отдельного случая, создавать свой образ, фирменный стиль и почерк.

Самое сложное – это организационная работа, когда надо, чтобы человек обязательно пришёл в студию, ответил на все вопросы, стал героем передачи в студийном павильоне. Если нет собеседника в кадре, значит, нет результата, а пустое место и кресло вместо человека не покажешь зрителю. Поэтому 90 процентов работы тележурналиста уходило на организационные заботы и хлопоты в условиях стресса, постоянного и бесконечного дедлайна.

– Для нас самое главное, чтобы текст за кадром не дублировал изображение, а дополнял киновидеоряд, – говорила уже при первом знакомстве директор телестудии Галина Минаева. – Мы всегда готовы дать драгоценное время в эфире, но только при единственном условии, если человеку, действительно, есть, что сказать зрителям.

Председатель облтелерадиокомитета Юрий Окшин в своих передачах и работе коллег высоко ценил внимание и уважение к собеседникам и героям телеповествований.

– Лишь тогда герой вашей передачи и одновременно зритель у экрана поверит вам и раскроет свою душу, – утверждал он, – если вы готовы выслушать его и понять.

Добавим, сегодня чудеса техники значительно облегчили жизнь коллегам. Однако творческий контент и наполнение телепродукции того времени по уровню ничуть не уступило бы сегодня интерактиву, креативу и другим разным ток-шоу. А элементы классического ТВ активно эксплуатируются во всемирной паутине, которая имеет черты СМИ – печатной прессы, радио, телевидения.

Эпоха перемен

Студия телевидения в эпоху перемен 90-х внесла свой вклад в обретение и становление Независимости страны, а время было трудным, непредсказуемым. Землетрясения в Армении, а затем в Зайсане и других районах ВКО, аварии на промпредприятиях Усть-Каменогорска, закрытие ядерного полигона в соседнем регионе – всё это оперативно находило отражение в ТВ-эфире области и республики. Журналисты работали не жалея времени, сил.

Потом начался этап становления, сюжеты о первом золоте суверенного Казахстана на УК СЦК, вводе валюты – казахстанского тенге, создании Монетного двора в ВКО, процессах реформ как в экономике, так и политике, социальной и во всех других сферах РК, открытие Дома дружбы, укрепление мира и согласия. Эти и другие процессы освещались на телевидении, радио, а также в печатных изданиях, которые тогда были нарасхват.

На смену эпохе перемен ХХ столетия, на наш взгляд, пришёл новый ХХI век ещё более быстрых изменений. Для фиксации, передачи и хранения информации внедряются цифровые технологии. Ещё большую роль играет выбор, селекция, фильтрация огромных объёмов данных, где для всех важны точная ориентация и верные приоритеты. Так что работать становится не легче, а совсем наоборот, если мощно развивается конкурентная среда, где даже для ТВ непросто сохранять свою прежнюю аудиторию.

Коллектив, возглавляемый ныне Нуртасом Солтанулы, в новом веке прошёл процедуру ребрендинга, именуется теперь телеканалом «Алтай» в соответствии с локацией региона на востоке страны. Это перекликается, а ещё и роднит его с названием областной газеты «Рудный Алтай», преодолевшей возрастной рубеж в 105 лет.

Вспомнить всё!

В юбилейный год хотелось бы напомнить имена тех, с кем мы работали в студии. Это журналисты Лидия Земель, Тамара Павлова, Сергей Романов, Владимир Жуган, Роза Кумаргажина, Любовь Гамова, Вера Лазарева, Светлана Говердовская, Александр Захаров, Светлана Соловьёва, Людмила Мацковская, Людмила Ванюшкина, Владимир Чернышов, Евгения Лежанина, Людмила Сурова, Кайсагали Калидолдин, Ботагоз Нугманова, Талаптан Ахметжанов, Мэлс Токумбаев, Мира Берикболова, Мурат Тастаганов, Шолпан Канапьянова, Анар Ильясова, Арай Сахариева и ещё многие другие коллеги в разные годы.

В числе режиссёров и помощников режиссеров нужно назвать Карла Кенига, Галину Степанову, Клару Какенову, Марию Савину, Зою Ахметову, Раису Цой, Людмилу Малько, Александра Объедкова, Валентину Райхель, Фариду Мухамеджанову, Раису Кумарбекову, Ирину Калину, Лидию Карпову, Ольгу Астафьеву, Марину Соколову, Алёну Савину, и это ещё далеко не все.

Особых слов уважения заслуживает звёздный состав дикторов, являвшихся лицом студии телевидения. Это Лия Слободкина, Алтынай Магзумова, Загима Боранбаева, а также другие известные личности Усть-Каменогорска.

В студии работали профессиональные художники Татьяна Орлова, Наталья Шайдулина и ещё целый ряд коллег, творчески воплощавших идеи сотрудников ТВ. А дополнял коллектив студии свой фотокорреспондент Сергей Смирнов. Он делал фотоснимки для заставок, фото и слайд-сюжетов, очень популярных и содержательных по тем временам.

Команду звукорежиссеров и звукооператоров УК ТВ представляли Александр Крахин, Валентина Ренева, Виталий Кащеев, Александр Бражников, Татьяна Лукочес, звукоинженеры Александр Островский, Валерий Батаев.

В бригаду телеоператоров в студийном павильоне входили Владимир Вострецов, Михаил Дорофеев, Олег Пьянков, Рафхат Ахметов, Геннадий Кузнецов, Ефим Колчев, Валерий Мясковский, Дмитрий Пыхтин и другие.

Костяк опытных кинооператоров составляли тогда Анатолий Пилипенко, Александр Сухинин, Сергей Суров, Александр Андреев, Александр Петелин, Евгений Таллай, которого все называли Жаном, оператор кино и видео, режиссер, позднее директор студии «Реал-Тайм» Саид Фазылов. На монтаже сюжетов в цехе кинопроизводства работали Людмила Притчина, Багила Салпыкова, Заря Асылбаева, Татьяна Ринус, а в проявочном цехе – Наталья Гринишина отвечала за качество проявки киноплёнки.

Люди и техника

В аппаратно-студийном блоке (АСБ), цехе видеомагнитной записи (ВМЗ), группе ПТС трудились, соответственно, Евгений Монин, Валерий Реснянский, Владимир Малахов, Сергей Нориков, Юрий Климов, Евгений Пищальников, Маргарита Вьюнкова, Антонина Безаева, Вера Ушакова, Ирина Злобина, Людмила Евдокимова, Ольга Протасова, а в новом видеомонтажном отделе работал Александр Коновалов, братья Лавровы – монтажёр Станислав и оператор Дмитрий.

Хотелось бы также отметить среди специалистов технической службы опытных ветеранов, которые тогда приходили на помощь коллегам, в их числе «светлой головой и золотыми руками» называли Юрия Потанина. Здесь уже настала пора представить директора телецентра Ивана Мигачева, главного инженера Виктора Жигулина и не забыть диспетчера-администратора Аллу Быкову.

К сожалению, невозможно сразу перечислить всех из транспортного, аккумуляторного цехов – водителей, механиков, коллег из цеха осветителей, без которых не обходилась ни одна съёмка на кино в помещениях. Это была одна дружная семья, занятая большим общим делом.

Известно, что передача сигнала, вещание ТВ ведётся с помощью специальных спутников в космосе. Вообще, этим сказано многое, если не всё! Потому что, собственно, пользуясь современным молодёжным лексиконом, работа журналиста на телевидении – это просто космос!

Меир Токобаев

Фото из архива автора