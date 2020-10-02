Театр ждёт зрителей 

9 октября в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре открывается новый театральный сезон.

Казахская, русская и молодёжная труппы возобновят свой репертуар, в который

войдут как уже полюбившиеся многими спектакли, так и новые постановки для взрослых и детей.

С февраля творческое общение и эмоциональный, энергетический взаимообмен со зрителями в связи с пандемией происходили лишь в виртуальном пространстве посредством различных онлайн-проектов театра. Благодаря трансляции спектаклей на YouTube-канале люди продолжали знакомиться с репертуаром театра, приобщаться к классической литературе и драматургии, любоваться игрой актеров.

Театр не расставался со своим зрителем и в такие памятные даты, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 175-летие великого Абая. Декламируя стихи, исполняя песни, актёры делились своими мыслями, чувствами и получали отдачу в виде благодарных отзывов и комментариев в социальных сетях.

Вместе с тем, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, областной драмтеатр успел выпустить несколько новых спектаклей под режиссурой местных и специально приглашённых специалистов. Эти постановки восточноказахстанцы увидят уже совсем скоро!

Молодёжная труппа начнёт свой очередной сезон 11 октября, в 17.00, премьерой драмы «Елестер» Эдуардо Де Филиппо. Поставил спектакль заслуженный артист Республики Таджикистан, лауреат премии имени народного артиста СССР Кирилла Лаврова Барзу Абдуразаков.

16, 17, 18 октября русская труппа порадует зрителей долгожданной премьерой драмы «Дорога к Истине» по мотивам романа М. Ауэзова. Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Татьяна Баева.

Казахская труппа для первой встречи со зрителями 9 октября, в 18.00, и 10 ок—

тября, в 17.00, покажет на большой сцене драму «Қанды азу» М. Ауэзова, отмеченную критиками на XXVII Республиканском театральном фестивале. Стоит отметить, что театр будет принимать ценителей искусства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, который включает обязательное ношение медицинских масок, обработку рук антисептиками, социальную дистанцию и шахматную рассадку в залах.

Количество мест для зрителей на каждом спектакле ограничено до 50.

Стоимость билетов, по словам администрации театра, останется прежней: на взрослый спектакль – 1500 тенге, на детский – 600 тенге.

Дарья Волкоедова