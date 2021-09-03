Театр возвращается!

С бесценным опытом и новыми идеями Восточно-Казахстанский областной драматический театр готовится к открытию очередного театрального сезона в Усть-Каменогорске.

Пандемия и последовавший за нею карантин полностью изменили наш мир. Обновился контекст жизни и сам театр, который, как любой живой организм, чутко реагирует на современные реалии и метаморфозы.

О чём в предстоящем сезоне будет говорить театр со зрителями? В каком формате будет вестись этот диалог? И продолжит ли развиваться храм искусства в онлайн-пространстве? Об этом и многом другом во время интервью рассказал генеральный директор Восточно-Казахстанского областного театра драмы Руслан Кайырсынов.

– Безопасность жизни нашей и наших близких за последний год стала первостепенной задачей. Сейчас, когда наши сотрудники практически все получили вакцину, и когда театр стал полноправным участником программы Ashyq, мы снова можем вернуться к нормальной жизни, которая называется искусством. 24-25 сентября очередной театральный сезон музыкальным спектаклем «Өмір-Өзен» Абая Даулетова открывает Молодёжный театр, 2 октября трагедией «Қозы көрпеш – Баян Сұлу» Г. Мусрепова – Казахский театр, а 15 октября премьерой «От Антоши Чехонтэ до Чехова» по произведениям классика – Русский театр. Уже сегодня труппы активно репетируют. Настроение у всех творческое.

– Какие задачи стоят перед театром сегодня?

– Вернуть зрителя в зал! Несмотря на крутые перемены, которые произошли в нашей жизни, суть театра и его миссия остались прежними. Человек во все времена тянулся к живому общению как к живительному источнику. А сегодня, когда мир стал уязвим, это в особенности необходимо людям. Им нужна вера в лучшее, светлое, доброе и справедливое. Почему из всех жанров самыми любимыми стали комедии и мюзиклы? Зрители идут в театр за энергией радости и зарядом позитива.

Мощный инструмент привлечения молодой аудитории – это социальные сети. Благодаря пандемии театр получил бесценный опыт коммуникации в онлайн-пространстве. За это время на YouTube-канале театра, на социальных страничках были запущены оригинальные мультимедийные и литературно-драматические видеопроекты. И это направление мы будем продолжать развивать. Потому что активное присутствие театра в сети – уже данность, свершившийся бесповоротный факт.

Вместе с тем хотелось бы возродить позабытый многими театральный дух, ощущение торжественности происходящего, когда посещение театра – неординарное событие, которое с нетерпением ждёшь и к которому готовишься.

– Увидят ли зрители в этом сезоне новые лица на сцене, почувствуют ли новое дыхание?

– Театр – это живой, постоянно меняющийся организм. Кто-то уходит, выбирая свой путь, а кто-то, напротив, становится членом нашей дружной семьи. Главное при этом – чтобы человек был не только талантливым и образованным, но и благонадёжным. В этой связи у великого поэта и просветителя Абая есть золотое высказывание, которое в переводе на русский язык звучит так: «В любую среду вписываешься не своим мастерством, а характером». Казахский театр возглавил наш успешный земляк Дос Кубаш, до этого работавший режиссёром-постановщиком в Костанайском областном драмтеатре имени И. Омарова. Надеюсь, с его приходом труппа обретёт новое дыхание, почувствует свой потенциал. В Русский театр приняли двух молодых актрис. Есть новые лица и в Молодёжном театре. Обновлять кровь, я считаю, необходимо постоянно.

– Какие условия создаются для молодых актёров, раскрытия их профессионального потенциала и роста?

– Нет предела совершенству! А особенно это касается актёрской профессии. Актёр лишь тогда живёт, когда он растёт, взрослеет, обрастает новыми профессиональными навыками, «опциями», делающими его счастливым. В этой связи очень важно участие наших молодых специалистов в различных мастер-классах и лабораториях. В настоящее время мы отправили заявки в Жезказган на форум-фестиваль театров имени заслуженного деятеля Казахстана Жаната Хаджиева. Ведём переговоры о сотрудничестве с художественным руководителем Государственного республиканского академического немецкого драматического театра Натальей Дубс (Алматы). Планируем и дальше участвовать в образовательных программах Ассоциации деятелей русских театров зарубежья (РФ, Санкт-Петербург).

– Откроет ли свои двери зрителям в новом театральном сезоне старое здание театра?

– Капитальный ремонт в здании уже завершён. Но открыть его для показа спектаклей нас сдерживает отсутствие специального сценического оборудования. Для его приобретения необходимы большие средства. Пока, чтобы здание не пустовало, в нём будут открыты творческие кружки различных направлений. И в этом же здании, кстати, разместится цех по изготовлению кукол нового Кукольного театра. Уже есть виденье проекта, все необходимые ресурсы. В моём представлении, это будет мобильная группа творческих молодых людей, любящих не только театр, но и детей. За счёт собственных средств планируем открыть первый театральный сезон уже в следующем году.

– Останется ли прежней стоимость билетов на спектакли?

– Стоимость билетов пока останется прежней. Будем вести мониторинг цен в сравнении с другими театрами. Главное при этом – не забывать об уровне прожиточного минимума, стоимости продуктовой корзины. Мы должны стремиться к тому, чтобы у нашего зрителя была возможность посмотреть хотя бы один спектакль за месяц.

Дарья Шавлева

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