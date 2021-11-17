Талантливые и творческие

Яркие эмоции, хорошее настроение и тёплое общение подарили своим читателям работники областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих в Международный день слепых.

Эта дата – не праздник, а лишь напоминание обществу о проблемах людей, потерявших зрение, но не веру в добро и справедливость. В честь этого события в спецбиблиотеке прошло мероприятие «Светлая жизнь в темноте».

Разнообразными талантами обладают люди, лишённые зрения. Сколько у них любви к жизни, стремления к познанию окружающего мира и желания делиться своим творчеством!

Душевный отклик вызвала трогательная постановка об истории двух незрячих молодых людей в исполнении читателей библиотеки. Затем звучали зажигательные современные песни на казахском и русском языках, зарядившие присутствующих энергией и хорошим настроением.

Солисты вокальной группы «Вдохновение» исполнили под баян песни, полюбившиеся зрителям старшего поколения.

Неизменными участниками мероприятий, проходящих в библиотеке, являются студенты ВК училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных. На этот раз в их исполнении прозвучали стихи известных поэтов Мукагали Макатаева и Эдуарда Асадова, который, кстати, был незрячим.

Читательницы Ания Тамбаева и Анна Залещук прочли стихотворения собственного сочинения о дружбе и силе духа людей, которым суждено жить «в темноте».

Настоящим призывом мужества и торжества над судьбой прозвучало стихотворение «Просто живём» в исполнении автора Елены Миловацкой.

– Можно собрать яркий букет дарований, которыми обладают наши читатели, – говорит директор спецбиблиотеки Гульнар Кадырова. – Среди них есть поэты, музыканты, отменные кулинары, рукодельницы и ремесленники. Это люди, которые создают особый мир вокруг себя, ведь нашу жизнь они воспринимают совсем иначе.

На прошедшем недавно республиканском конкурсе стихотворений собственного сочинения, приуроченном к 50-летию республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, были отмечены и восточноказахстанцы. Их награждение стало приятным завершением встречи.

Бахыт Сарсембаева